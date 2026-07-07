Mercato ASSE : Une pépite suédoise lâche sa première réponse

Une piste suivie par l’ASSE en Suède est révélée. Le joueur suivi est un jeune milieu de terrain finlandais. Sa première réponse est déjà tombée.

Mercato : L’ASSE fonce sur Matias Siltanen en Suède

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L’ASSE a recruté Jakob Breum à Go Ahead Eagles aux Pays-Bas. Le milieu offensif s’est engagé avec les Verts, jusqu’en juin 2030. Parallèlement à la piste menant vers le Danois de 22 ans, les recruteurs stéphanois avaient aussi soufflé le nom de Matias Siltanen aux décideurs de Kilmer Sports Ventures, selon les informations de Nordisk Football.

Il était visé pour pallier le dossier Abdoulaye Kanté, qui est retourné à Middlesbrough à l’issue de son prêt. Il s’agit d’un milieu défensif évoluant à Djurgårdens IF, en Première Division suédoise. Malgré son jeune âge, il est déjà un crack dans son club.

La saison dernière, il a pris part à 29 des 30 journées de championnat et avait été titulaire à 27 reprises. Ce début de saison 2026, Matias Siltanen a déjà été titulaire à 10 reprises en 10 journées en Allsvenskan (l’élite suédoise).

Le milieu finlandais de Djurgårdens repousse Saint-Etienne

Cependant, la pépite de 19 ans a repoussé les avances de l’AS Saint-Etienne, à en croire la source. En effet, elle est très convoitée en Premier League. En France, Toulouse FC et l’Olympique Lyonnais sont également intéressés par le profil de l’international Espoirs finlandais (9 sélections, 5 buts).

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Malgré la prétendue réponse sèche de ce dernier aux Verts, les recruteurs stéphanois ont eu le nez creux en cochant son nom, vu l’intérêt qu’il suscite outre-Manche et en Ligue 1. Par ailleurs, Matias Siltanen est sous contrat en Suède jusqu’au 31 décembre 2027 et il est valorisé à 10 millions d’euros. Un montant évidemment trop élevé pour l’ASSE en Ligue 2.