Mercato FC Nantes : C’est fait, un flop trouve preneur en Ligue 2  

Quelques semaines après son départ du FC Nantes, Francis Coquelin s’est officiellement engagé avec le Stade Lavallois.

Mercato FC Nantes : Francis Coquelin retourne à Laval

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Francis Coquelin change de camp. Libre de tout contrat, l’ancien milieu de terrain du FC Nantes rejoint officiellement le Stade Lavallois. À 35 ans, le joueur expérimenté choisit de revenir là où son histoire a commencé. C’est un renfort de poids pour un rival en Ligue 2.

Dix-huit ans après son départ pour Arsenal en 2008, le natif de la Mayenne retrouve son club formateur. C’est un pèlerinage pour ce milieu défensif au parcours prestigieux. Entre-temps, l’Europe a vu briller ce joueur talentueux. Les dirigeants lavallois ont officialisé sa signature.

« Passé par l’Angleterre et l’Espagne, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, avant de rejoindre Nantes… Francis Coquelin s’engage avec le Stade Lavallois MFC. Bienvenue chez toi, Francis. », a indiqué le club.

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Son parcours impressionne. Le milieu de terrain a cumulé les exigences du haut niveau à Charlton, Fribourg, Lorient, Valence, Villarreal et récemment Nantes. Son armoire à trophées compte notamment une Ligue Europa, remportée en 2021 avec le sous-marin jaune espagnol. Au-delà de ses qualités techniques, Laval recrute un leader de vestiaire capable de guider les ambitions du groupe.

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Cette signature change la donne pour les Canaris. Désormais relégué en Ligue 2, le FC Nantes croisera la route d’un Laval solidement armé. Coquelin ne faisait plus partie des plans de l’état-major nantais, mais sa signature chez un concurrent direct est un mauvais signe. La course à la montée s’annonce féroce.