Coup de théâtre à l’OM : Greenwood perd un gros prétendant

La direction de l’OM fait face à un nouveau coup d’arrêt dans le dossier Mason Greenwood. Il ne resterait plus que deux clubs vraiment intéressés par le profil de l’attaquant anglais

Mercato OM : L’Atlético Madrid en retrait pour Greenwood

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On approche du dénouement. Mason Greenwood va sans doute changer de club cet été. L’Olympique de Marseille ne peut plus se permettre de le retenir en raison de ses difficultés financières. Et forcément, plusieurs cadors européens tentent d’arracher sa signature. Même s’il faudra débourser environ 55 millions d’euros pour son transfert.

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L’Atlético Madrid était d’ailleurs cité comme la seule formation capable de répondre favorablement aux exigences financières de l’OM. Des échanges approfondis étaient annoncés entre les différentes parties. Sauf que ce dossier connait un sérieux coup de frein. Le média espagnol AS assure qu’il n’y a « rien de concret » entre les Colchoneros et Greenwood.

AS Rome et le Fenerbahçe toujours dans la course

Le club entraîné par Diego Simeone ne serait pas dans le coup. Cette révélation est sans doute une mauvaise nouvelle pour la direction de l’OM. Cette dernière espérait toucher un gros chèque sur le départ de son meilleur atout offensif. Pour le moment, il n’y a que deux clubs qui sont réellement en course pour Greenwood.

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Il est question de l’AS Rome et le Fenerbahçe qui se bousculent pour sa signature. Tandis que l’Atlético Madrid concentre ses efforts sur le recrutement de Kang-in Lee. Une opération estimée à environ 40 millions d’euros.