ASSE : KSV s’offre le jackpot grâce à une vente XXL !

‎L’ASSE voit son actionnaire Larry Tanenbaum réaliser une opération financière spectaculaire qui pourrait renforcer considérablement son influence dans le monde du sport. Derrière cette transaction à plusieurs milliards se cache un mouvement stratégique majeur autour de Kilmer Sports et de ses actifs sportifs internationaux.

‎ASSE : Un virage financier qui change la donne en coulisses

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‎L’ASSE bénéficie indirectement d’une actualité économique retentissante autour de son propriétaire Larry Tanenbaum. L’homme d’affaires canadien vient de finaliser une opération XXL concernant ses parts dans Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), un empire sportif qui regroupe notamment les Maple Leafs de Toronto en hockey, les Raptors de Toronto en NBA, le Toronto FC ou encore les Argonauts de Toronto.

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‎Cette vente concerne les parts détenues par Kilmer Sports Inc., la structure utilisée par Larry Tanenbaum pour investir dans plusieurs projets sportifs. D’après les informations communiquées par Rogers, géant canadien des télécommunications et du sport, l’accord porte sur une transaction évaluée à 4,35 milliards de dollars canadiens, soit environ 2,6 milliards d’euros.

‎Une opération XXL qui fait trembler le marché sportif

‎Le montant de cette vente donne une nouvelle dimension au parcours de Larry Tanenbaum. Après plusieurs décennies d’implication dans le sport à Toronto, l’homme d’affaires laisse une empreinte importante dans MLSE, une organisation devenue incontournable au Canada grâce à ses franchisés prestigieux et ses chaînes sportives.‎

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Rogers récupère ainsi les 25 % détenus par Kilmer Sports Inc. et devient propriétaire de 62,5 % de MLSE. La transaction doit encore recevoir l’approbation des instances concernées avant une finalisation annoncée pour le quatrième trimestre 2026, selon le communiqué officiel de Rogers.

Un jackpot qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives

‎Cette manne financière représente un véritable tournant pour Kilmer Sports et son environnement sportif. Une vente de cette ampleur offre de nouvelles possibilités d’investissement et pourrait donner davantage de moyens aux projets portés par Larry Tanenbaum.

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‎Du côté de Rogers, Edward Rogers, président exécutif du groupe, a tenu à rendre hommage au rôle joué par son partenaire historique : « Nous tenons à souligner la contribution de Larry Tanenbaum à MLSE et au sport à Toronto. Pendant des décennies, Larry a contribué à façonner MLSE et nous le remercions pour son partenariat et son impact durable. »

‎Notre regard sur une affaire aux airs de grand coup stratégique

‎Cette opération illustre une réalité du sport moderne : derrière les résultats sur le terrain, les batailles financières occupent souvent une place décisive. Une vente à plusieurs milliards d’euros ressemble rarement à un simple passage de témoin. ‎

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Pour l’ASSE, cette actualité apporte surtout un éclairage nouveau sur la puissance financière de son environnement. Le football reste une affaire de passion, mais parfois, ce sont les grands chiffres qui écrivent les prochains chapitres. Et celui-ci pourrait bien peser lourd dans l’histoire de Kilmer Sports.