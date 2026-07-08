Mercato ASSE : Un renfort imminent au poste de Davitashvili

Une arrivée en attaque est imminente à l’ASSE ! Alors que le nom de Killian Corredor est aussi associé au club, un autre joueur offensif se rapproche.

Mercato : Thierno Ballo en approche à l’ASSE !

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Les supporters de l’ASSE attendent toujours l’arrivée officielle de Mamour Ndiaye, le gardien de but annoncé en provenance de Sarpsborg en Norvège. La rumeur du mercato révèle aussi un intérêt pour Killian Corredor, avant-centre de SV Darmstadt en deuxième division allemand. Mais il préfère rejoindre le FC Nantes, selon Ouest-France.

Une autre cible offensive de l’AS Saint-Etienne, Thierno Ballo, lui serait en approche dans le Forez. Son transfert de Wolfsberger AC en Autriche, annoncé depuis la semaine dernière, est en passe de se concrétiser.

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D’après les informations de Transfer Radar, « un accord total pour l’arrivée de l’ailier gauche à Saint-Etienne est tout proche et devrait aboutir avant la fin de la semaine, sauf retournement de situation ». Un contrat de quatre saisons l’attendrait chez les Verts.

Saint-Etienne : Le profil de Ballo validé par Ian Cathro

Comme Jakob Breum (22 ans), recruté à Go Ahead Eagles aux Pays-Bas, le profil de Thierno Ballo est aussi validé le nouvel entraîneur. Il est la priorité d’Ian Cathro pour renforcer le poste de Zuriko Davitashvili.

Formé à Chelsea, le joueur natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire) a évolué avec les Blues en U18, U19 et en équipe Réserve (U23). Il est international Autrichien (1 sélection) depuis juin 2025. En quatre saisons sous le maillot de Wolfsberger (2022-2026), il a disputé 110 matchs, toutes compétitions confondues.

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Le très probable renfort de l’ASSE a marqué 33 buts et délivré 18 passes décisives avec le club autrichien.