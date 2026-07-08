Mercato ASSE : 3 M€, 4 ans… Saint-Étienne a frappé fort

L’ASSE se rapproche d’un renfort offensif majeur sur le mercato pour lancer son opération remontée en Ligue 1. Selon des sources proches des Verts, un accord a été trouvé avec Thierno Ballo, tandis que les derniers échanges entre les clubs doivent encore sceller définitivement l’opération.

Mercato ASSE : Saint-Etienne avance bien ses pions pour Ballo

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L’AS Saint-Étienne touche au but dans un dossier suivi depuis plusieurs semaines. D’après des sources proches des Verts, Thierno Ballo a donné son feu vert pour rejoindre le club forézien lors de ce mercato estival, convaincu par les ambitions affichées par la direction.

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Les deux parties se sont entendues sur un contrat de quatre saisons, à en croire Transfer Radar. Ce choix traduit la volonté du joueur de s’inscrire dans un projet durable, alors que Saint-Étienne cherche à bâtir un effectif capable de retrouver rapidement l’élite du football français.

Pourquoi les Verts ont accéléré

Les dirigeants stéphanois ne se sont pas contentés de suivre le dossier. Ils ont décidé de passer à l’offensive en proposant environ 3 millions d’euros afin de convaincre Wolfsberger de céder son milieu offensif, encore lié au club autrichien jusqu’en 2027.

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Polyvalent, capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, Ballo sort d’un prêt convaincant à Millwall. Son profil correspond parfaitement aux besoins de l’ASSE, qui souhaite apporter davantage de créativité et de percussion dans son animation offensive.

Une arrivée qui pourrait tout changer

Le transfert n’est toutefois pas encore totalement finalisé. Quelques ajustements financiers restent à régler entre les deux clubs avant qu’une officialisation puisse intervenir. Selon les mêmes sources, Thomas Silberberger a déjà écarté le joueur des entraînements dans l’attente de l’issue des négociations. Un signe qui laisse penser que le départ de Ballo n’est plus qu’une question de temps.

Un pari ambitieux pour relancer Saint-Étienne

Ce recrutement illustre une stratégie claire. L’ASSE ne cherche pas seulement à remplacer un élément important comme Zuriko Davitashvili, annoncé sur le départ, mais à renforcer durablement son potentiel offensif.

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Si les derniers détails sont rapidement réglés, les Verts pourraient réaliser l’un des mouvements les plus marquants de leur été. Un investissement de 3 millions d’euros témoigne d’une ambition retrouvée et d’une volonté affirmée de retrouver la Ligue 1 le plus vite possible.