Mercato ASSE : KSV sort le chéquier pour un avant-centre

L’ASSE aurait transmis une offre pour un avant-centre visé en Allemagne. Mais les nouvelles en provenance d’outre-Rhin ne sont pas bonnes.

Mercato : L’ASSE fait une offre pour Killian Corredor, mais il préfère le FC Nantes

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Killian Corredor de Darmstadt est l’une de cibles de l’ASSE pour prendre la place de Lucas Stassin, qui est en instance de transfert cet été. Selon les informations de Ouest-France, Kilmer Sports Ventures a fait une proposition pour l’attaquant du club de Bundesliga 2, mais ce dernier ne souhaite pas rejoindre les Verts.

Le quotidien régional croit savoir que le joueur de 25 ans en pince plutôt pour le projet du FC Nantes, autre club de Ligue 2, intéressé par ses services.

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Ancien joueur de Rodez AF, Killian Corredor a l’avantage de bien connaître la Ligue 2. Il y a joué pendant trois saisons de suite (2021-2024). Il compte 89 matchs avec le club ruthénois, pour 20 buts marqués et 15 passes décisives.

Transférée de RAF à Darmstadt contre 1,5 milion d’euros, la cible de l’AS Saint-Etiene est valorisée à 2,8 millions d’euros par Transfermarkt.

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Si l’information de la source, concernant la préférence du natif de Montpellier, se confirme, ce serait un camouflet infligé par le FCN, potentiel concurrent direct pour la montée en Ligue 1, à l’AS Saint-Etienne.