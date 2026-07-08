OM : Le plan choc de Marseille pour sauver le mercato

‎L’OM s’apprête à vivre un mercato estival décisif où chaque décision financière pourrait peser sur l’avenir sportif du club. Avant de rêver de nouvelles recrues, les dirigeants marseillais doivent d’abord résoudre une équation économique devenue prioritaire.

‎Mercato OM : Un grand ménage avant de passer à l’action

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‎Le chantier est immense sur la Canebière. Après une saison qui a laissé apparaître plusieurs déséquilibres, l’Olympique de Marseille est désormais contraint de revoir en profondeur son organisation sportive et financière. Selon les informations de La Provence, la priorité n’est plus d’empiler les recrues, mais de retrouver une situation compatible avec les exigences du football européen.

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‎Le nouveau président, Stéphane Richard, a d’ailleurs affiché une ligne de conduite très claire dans les colonnes du quotidien régional. « On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe, Greg (Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif) est au travail depuis son arrivée, avec le reste de l’équipe », a-t-il expliqué. Une déclaration qui confirme qu’une profonde reconstruction est déjà engagée.

‎Pourquoi Marseille serre brutalement les cordons de la bourse

‎La principale urgence concerne la masse salariale. L’OM doit alléger ses charges afin de retrouver davantage de marge de manœuvre, tout en évitant de fragiliser sa situation vis-à-vis des compétitions européennes. ‎Toujours auprès de La Provence, Stéphane Richard ne laisse planer aucun doute sur l’objectif fixé :

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« Le chantier paraît immense, mais 80 % du volume de vente espéré sur le mercato repose sur quelques joueurs. Je pense qu’on va réussir à en vendre quelques-uns, on trouvera peut-être des accords avec d’autres. L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. » Ce message traduit une stratégie assumée : les départs deviennent la clé du prochain mercato.

‎Des départs qui conditionnent tout le recrutement

‎Cette politique a une conséquence immédiate. Les supporters devront probablement patienter avant de découvrir de nouveaux visages sous le maillot olympien. D’après La Provence, aucune arrivée significative n’est attendue tant que deux ou trois transferts sortants n’auront pas été finalisés.

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‎Plusieurs cadres alimentent déjà les rumeurs. Mason Greenwood serait suivi par l’AS Roma. Pierre-Emile Højbjerg est annoncé du côté de l’Atalanta, tandis que Hamed Junior Traoré et Derek Cornelius figurent également parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille. Chaque vente pourrait ainsi débloquer une nouvelle étape du recrutement.

Un pari risqué mais probablement incontournable

‎L’OM entre dans un mercato très différent de ceux auxquels le club avait habitué ses supporters. Les grandes manœuvres ne passeront plus par une accumulation de signatures spectaculaires, mais par une gestion financière beaucoup plus rigoureuse. ‎Cette stratégie comporte évidemment des risques sportifs si les ventes tardent à se concrétiser.

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En revanche, si les dirigeants parviennent à atteindre leurs objectifs, Marseille pourrait reconstruire un effectif plus équilibré et plus durable. Cet été, la véritable victoire de l’OM ne se jouera peut-être pas lors de la présentation d’une star, mais dans sa capacité à remettre ses comptes sur de solides fondations avant de relancer son ambition sportive.