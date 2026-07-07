Mercato : Le Paris SG change de stratégie pour Yan Diomande

Si Luis Enrique espérait voir Yan Diomande intégrer rapidement son effectif, les discussions entre le Paris SG et le RB Leipzig s’enlisent. Si bien que le club parisien envisagerait désormais une autre stratégie dans ce dossier.

Mercato : Yan Diomande veut rejoindre le Paris SG

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Auteur d’une incroyable saison sous les couleurs du RB Leipzig, Yan Diomande est à l’heure actuelle l’un des attaquants les plus convoités de la planète. Malgré un contrat jusqu’au 30 juin 2030, l’ailier de 19 ans a de fortes chances de changer d’air à l’issue de ce mercato estival. Mais selon son ancien coéquipier de Leganés, Seydouba Cissé, l’international ivoirien rêve de défendre les couleurs du PSG.

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« Yan m’a dit que si Leipzig et Paris trouvaient un accord, il aimerait beaucoup rejoindre Paris, mais dans le cas contraire il resterait à Leipzig pour y jouer la Ligue des champions », a confié l’international guinéen de 25 ans dans une récente interview avec le quotidien AS.

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Annoncé un peu partout en Europe, notamment à Liverpool, où il est perçu comme le digne héritier de Mohamed Salah, le natif d’Abidjan se voit à Paris avec Luis Enrique. Par contre, Diomande ne compte pas forcer la main à son club pour forcer son départ. Face à l’intransigeance de la direction de Leipzig, le club parisien adopterait une nouvelle stratégie dans cette affaire.

Le Paris SG prêt à jouer le temps

Le PSG veut Yan Diomande et Yan Diomande veut jouer sous les ordres de Luis Enrique dès la saison prochaine. Les deux parties seraient même déjà parvenues à un accord autour d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Cependant, le club allemand se montre extrêmement gourmand et réclame toujours plus de 100 millions d’euros afin d’éloigner les prétendants de son joyau ivoirien.

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Face à cette situation, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos veulent désormais jouer la montre dans ce dossier. En effet, selon les dernières informations du quotidien L’Équipe, le Paris SG ne serait plus du tout pressé de conclure le transfert de Diomande.

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Confiants avec la volonté du joueur de rejoindre le collectif de Luis Enrique, les dirigeants parisiens veulent prendre leur temps pour conclure l’accord avec leurs homologues de Leipzig afin de parvenir au meilleur accord possible. Affaire à suivre…