Mercato FC Nantes : 15M€ tombent sur la table de Kita

‎Le FC Nantes vit un mercato estival agité avec notamment l’avenir de Matthis Abline qui s’accélère. Courtisé en Ligue 1, l’attaquant français fait déjà l’objet d’une offensive importante, mais Waldemar Kita ne compte pas céder à la première proposition.

‎Mercato FC Nantes : Une offensive qui relance le dossier Abline

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‎La relégation en Ligue 2 oblige le FC Nantes à revoir ses plans. Si plusieurs cadres devraient quitter la Beaujoire au cours de l’été, Matthis Abline figure tout en haut de la liste des joueurs les plus convoités. Malgré un exercice statistiquement discret, l’avant-centre conserve une solide réputation auprès des recruteurs français.

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‎Selon Foot Mercato, l’AS Monaco est passée à l’action en proposant plus de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur. Une offre jugée insuffisante par Waldemar Kita, qui estime que son attaquant mérite une valorisation supérieure au regard de son potentiel et de son âge.

‎Monaco insiste, Nantes résiste

‎Du côté du Rocher, le dossier est loin d’être refermé. L’ASM prépare activement la succession de Folarin Balogun, dont un départ semble se préciser. Les dirigeants monégasques multiplient donc les pistes offensives afin de renforcer leur secteur d’attaque avant la reprise.

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‎Les échanges entre les deux clubs se poursuivent. Monaco n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Matthis Abline et travaillerait déjà sur une nouvelle proposition capable de convaincre les dirigeants nantais. Cette détermination témoigne de l’intérêt réel porté au joueur.

‎Un transfert qui pourrait tout changer

‎Pour le FC Nantes, une vente importante offrirait une précieuse bouffée d’oxygène financière après la descente en Ligue 2. Les revenus d’un tel transfert pourraient permettre de reconstruire un effectif compétitif tout en répondant aux nouvelles contraintes économiques du club.

‎Pour Matthis Abline, rejoindre Monaco représenterait aussi une opportunité sportive majeure. Évoluer dans une équipe ambitieuse, régulièrement engagée dans les compétitions européennes, lui offrirait un environnement idéal pour poursuivre sa progression et franchir un nouveau cap dans sa carrière.

‎Kita joue une partie de poker

‎Waldemar Kita adopte une stratégie parfaitement assumée. En refusant une première offre déjà conséquente, le président nantais cherche à créer une forme de rapport de force favorable. Une méthode parfois critiquée, mais qui lui a souvent permis d’obtenir des montants plus élevés lors de précédents transferts. ‎Le feuilleton est donc loin d’avoir livré son verdict.

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Si Monaco décide d’augmenter son offre, les discussions pourraient rapidement aboutir. Une chose paraît néanmoins acquise : selon les informations de Foot Mercato, le dossier reste ouvert et les négociations devraient se poursuivre dans les prochains jours. Le mercato n’a sans doute pas encore dévoilé son dernier rebondissement.