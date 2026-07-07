INFO Mercato: Le PSG envoie Fabian Ruiz au Real pour Bouaddi

Contraint de libérer une place au milieu de terrain pour accueillir Ayyoub Bouaddi, qui veut venir cet été, le PSG pourrait accepter l’offre du Real Madrid pour Fabian Ruiz durant ce mercato. Explications.

Mercato PSG : Le Real Madrid ne lâche pas Fabian Ruiz

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Alors que des sources proches du Paris Saint-Germain évoquent une prolongation jusqu’en juin 2029, Fabian Ruiz pourrait finalement prendre la porte à un an de son engagement initial. Associé à Chelsea ces derniers jours, le milieu de terrain espagnol pourrait bien faire son retour en Liga. Outre le Real Betis, le Real Madrid serait toujours intéressé par le profil de Fabian Ruiz.

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À la recherche d’un joueur d’expérience dans son entrejeu, le nouvel entraîneur madrilène, José Mourinho, envisagerait fortement l’option Ruiz. Si bien que la presse espagnole et El Chiriguinto rapportent ces dernières heures que Florentino Pérez et les décideurs de la Maison-Blanche seraient en train de préparer une offre d’environ 40 millions d’euros pour convaincre le PSG de leur céder l’ancien joueur de Naples.

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Toujours selon la même source, cette proposition pourrait être acceptée par Luis Campos et Luis Enrique pour financer l’arrivée du prodige marocain, Ayyoub Bouaddi.

Ayyoub Bouaddi au PSG après la Coupe du Monde ?

D’après les dernières informations de PSG Inside Actus, les dirigeants du club de la capitale française n’ont pas tiré un trait sur le recrutement d’Ayyoub Bouaddi. En cas de départ de Fabian Ruiz, le milieu de terrain du LOSC est la priorité pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

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Auteur d’une grande Coupe du monde en Amérique, le joueur de 18 ans attise les convoitises de presque tous les grands clubs européens, mais sa priorité irait à un transfert à Paris. D’ailleurs, une réunion serait prévue pour la semaine entre Luis Campos et Olivier Létang, président du club lillois, pour tenter de faire avancer ce dossier.

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Alors que le patron des Dogues a récemment laissé entendre qu’il pourrait réclamer plus de 100 millions d’euros pour son numéro 32, le Paris Saint-Germain souhaiterait connaître les réelles intentions des pensionnaires de Luchin. Les discussions pourraient rapidement s’accélérer après la Coupe du Monde.