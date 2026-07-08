Mercato ASSE : Gros revirement inattendu pour Mamour Ndiaye

Alors que le transfert de Mamour Ndiaye à l’ASSE était quasiment bouclé, un rebondissement concernant son contrat est révélé.

Mercato : Désaccord contractuel pour le transfert de Mamour Ndiaye à l’ASSE !

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L’ASSE s’est entendue avec Sarpsborg 08 pour le transfert de Mamour Ndiaye. Ce dernier semblait également tenir un accord total avec le club de Ligue 2, pour prendre la place de Brice Maubleu. Selon les informations de Peuple-Vert, il s’est même déplacé de Norvège à Saint-Etienne pour finaliser les contours de son transfert. Il a été aperçu à l’Etrat en début de semaine et sa visite médicale était programmée.

Alors qu’il ne restait plus que la signature officielle du portier de 20 ans, le média spécialisé apprend que le clan de ce dernier n’est pas totalement satisfait de l’accord contractuel. La source évoque « un désaccord sur les modalités du contrat » avec la Direction de l’AS Saint-Etienne.

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P-V se montre désormais prudent sur l’issue du dossier Mamour Ndiaye. Il semble que ledit désaccord menace de faire échouer le transfert de l’imposant portier (1,90 m). « L’accord contractuel qui avait été obtenu avec le joueur et ses représentants ne tiendrait plus », glisse le site internet.

Le temps presse pour Saint-Etienne, Cathro sous pression !

Évidemment, il est encore possible d’arrondir les angles avec les représentants du gardien Sénégalais. Cependant, la montre joue désormais contre l’ASSE. Elle doit trouver rapidement la doublure de Gautier Larsonneur, en vue de la préparation estivale entamée depuis le 1er juillet.

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Pour l’instant, Larsonneur est le seul portier des Verts. Ce qui met naturellment Ian Cathro sous pression, à un mois pile du début du championnat.