Mercato OM : Une mauvaise nouvelle tombe pour Bruno Genesio  

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, le milieu algérien Nabil Bentaleb devrait finalement poursuivre son aventure sous les couleurs du LOSC.

Mercato : Le LOSC douche les espoirs de l’OM pour Bentaleb

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Lille retient son patron. Nabil Bentaleb (31 ans) va parapher un nouveau bail avec le LOSC. Ces derniers jours, l’Algérien est annoncé sur la short-list de l’OM, du Stade Rennais et de Lyon. Le nouveau coach marseillais, Bruno Genesio pousse pour son arrivée sur la Canebière. Mais le milieu de terrain a finalement choisi de rester chez les Dogues.

Les discussions progressent bien. Selon les informations du média spécialisé Le Petit Lillois, les deux parties partagent la même vision : Bentaleb veut rester, Lille veut le garder. L’officialisation n’est plus qu’une question de temps, même si rien n’est encore signé.

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La nouvelle refroidit les courtisans du joueur. À 31 ans, l’Algérien séduit par son leadership, son expérience et ses solides performances, des atouts que Bruno Genesio espérait attirer à Marseille pour rebâtir son entrejeu.

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Le LOSC refuse de s’affaiblir. Malgré un milieu de terrain déjà très rempli, les dirigeants lillois considèrent Bentaleb comme un cadre indispensable pour guider les jeunes talents et diriger l’équipe lors des grands rendez-vous européens. Sauf coup de théâtre de dernière minute, l’avenir de Nabil Bentaleb s’écrira à Lille. Ce dénouement imminent va obliger l’OM, Rennes et Lyon à activer d’autres pistes pour renforcer leur milieu.