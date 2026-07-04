ASSE : Mamour Ndiaye, des atouts pour inquiéter Larsonneur

L’ASSE devrait aborder la prochaine saison avec une véritable concurrence au poste de gardien de but. D’un côté, Gautier Larsonneur, artisan de la remontée en Ligue 1 en 2024. De l’autre, Mamour Ndiaye, jeune gardien de 20 ans, en provenance de Norvège avec des statistiques prometteuses.

ASSE : Larsonneur, d’une saison exceptionnelle à une baisse de régime

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Les données Data’Scout mettent en évidence deux profil et trajectoires opposés : celle d’un gardien en perte de vitesse et celle d’un nouveau venu qui pourrait rapidement rebattre les cartes. Lors de la saison 2023-2024, Gautier Larsonneur (29 ans), gardien de l’ASSE, s’était imposé comme l’un des meilleurs de Ligue 2.

Ses statistiques parlaient d’elles-mêmes : 98e centile au taux d’arrêts, 98e centile sur les buts évités par rapport aux xG subis, 95e centile pour les buts évités et 96e centile pour les clean sheets. Ses sorties étaient également parmi les meilleures du championnat, avec un 78e centile.

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Ces performances ont largement contribué au retour de l’ASSE en Ligue 1. Larsonneur était alors l’un des grands artisans de cette montée, capable de faire gagner des points à son équipe grâce à ses arrêts décisifs. Il avait même été désigné meilleur gardien de la saison aux Trophées UNFP en mai 2024.

La saison 2025-2026 raconte pourtant une toute autre histoire. Presque tous ses indicateurs sont en baisse. Son taux d’arrêts passe du 98e au 56e centile. Les buts évités chutent du 95e au 64e centile, tout comme les buts évités par rapport aux xG. Ses clean sheets reculent également, tandis que son efficacité dans les sorties diminue nettement.

Les critiques formulées par une partie des supporters trouvent ainsi un écho dans les chiffres. Cette baisse ne se limite pas à quelques rencontres compliquées : elle s’observe sur l’ensemble de la saison.

Des progrès dans le jeu au pied, mais moins d’efficacité devant le but

Tout n’est cependant pas négatif. Gautier Larsonneur (1,81 m) s’est montré plus impliqué dans la construction du jeu sous les ordres de l’ex-coach Eirik Horneland (début janvier 2025 à fin janvier 2026). Il reçoit davantage de ballons et affiche une meilleure précision dans ses passes qu’en 2023-2024.

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Mais la priorité d’un gardien reste de stopper les tirs. Sur ce point, les statistiques montrent que son rendement a nettement diminué.

Ndiaye arrive à Saint-Etienne avec de solides arguments

C’est dans ce contexte que Mamour Ndiaye (1,90 m) va débarquer à Saint-Étienne. Les données montrent qu’il possède des qualités qui peuvent rapidement faire la différence.

Le gardien sénégalais domine notamment dans le domaine aérien. Il affiche un 96e centile sur les sorties et un impressionnant 97e centile dans les duels aériens remportés. Sa capacité à jouer long ressort également avec une longueur moyenne de passes située au 96e centile.

Plus intéressant encore, ces statistiques avec Sarpsborg 08, son club d’origine en Norvège, sont supérieures non seulement à celles de Larsonneur lors de la saison passée, mais également à celles qu’il affichait lors de sa meilleure saison en 2023-2024. L’ASSE ne recrute donc pas simplement une doublure, mais un gardien capable de concurrencer Larsonneur à son meilleur niveau.

Un profil encore perfectible

Tout n’est pas parfait pour autant. Ndiaye reste en retrait sur certains aspects du métier. Son taux d’arrêts est inférieur à celui de Larsonneur, tout comme son indicateur de buts évités.

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Son principal point faible concerne surtout le jeu au pied. Sa précision de passe reste très loin des standards affichés par Larsonneur. Un élément qui pourrait compter dans le système de jeu souhaité par Ian Cathro, où le gardien participe activement à la relance.

Il convient également de rappeler que les statistiques de Ndiaye ont été réalisées en première division norvégienne. Leur transposition au championnat de Ligue 2 reste donc une inconnue.

Un choix important pour Ian Cathro

Ian Cathro, le nouvel entraineur, devra désormais trancher. Le technicien écossais dispose de deux profils différents. Si Larsonneur retrouve le niveau qui était le sien lors de la montée en 2024, il reste l’un des meilleurs gardiens de Ligue 2 et possède le niveau pour évoluer plus haut. Mais il devra prouver pendant la préparation qu’il est capable de retrouver cette régularité.

En face, Ndiaye apporte une présence aérienne exceptionnelle et une agressivité dans ses sorties qui peuvent devenir des atouts majeurs. Son manque de maîtrise dans le jeu court constitue toutefois un point d’interrogation.

Une concurrence bénéfique pour l’ASSE

Au final, aucun des deux gardiens ne réunit toutes les qualités recherchées. En revanche, leurs profils apparaissent complémentaires.

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Larsonneur possède davantage d’expérience et une meilleure qualité de relance. Ndiaye offre une domination dans les airs et un potentiel important à seulement 20 ans.

La hiérarchie, qui semblait figée à priori, peut être remise en question. Larsonneur n’est plus assuré d’être titulaire ou numéro 1 absolu. De son côté, Ndiaye, annoncé comme doublure, arrive avec des statistiques solides et une importante marge de progression.

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Si Larsonneur ne retrouve pas rapidement son meilleur niveau, Ian Cathro disposera de toutes les cartes en main pour faire un choix fort. Les chiffres montrent en tout cas que la concurrence est désormais bien réelle. A Saint-Etienne, le nouveau staff technique voit déjà Mamour Ndiaye comme un portier numéro 1 bis.