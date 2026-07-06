Mercato ASSE : Le message fort de Ndiaye avant de débarquer

La prochaine recrue de l’ASSE, Mamour Ndiaye, a envoyé un premier message fort à Ian Cathro, sur la concurrence au poste de gardien de but.

Avant son arrivée à l’ASSE, Mamour Ndiaye : « La concurrence est bonne pour tout le monde »

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Mamour Ndiaye (20 ans) est annoncé à l’ASSE, comme la doublure de Gautier Larsonneur (29 ans). Son transfert de Sarpsborg 08 est quasiment bouclé. Il ne reste plus que l’annonce officielle de sa signature chez les Verts. Avant de débarquer dans le Forez, le gardien de but sénégalais a répondu à la question sur la concurrence à son poste.

Sans détour, il assure que c’est positif pour progresser individuellement et élever le niveau du club, plus généralement. « La concurrence est bonne pour tout le monde. Elle permet à chacun de progresser. Si tu veux devenir meilleur, tu dois accepter la compétition », a-t-il répondu sur les médias du club norvégien.

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Il s’agit d’un message fort en ce sens que Mamour Ndiaye arrive à l’AS Saint-Etienne avec le statut de numéro 2, mais pour apporter une vraie concurrence à Gautier Larsonneur.

Comment le jeune portier Sénégalais s’est imposé à Sarpsborg

À court terme, il vise la place de numéro 1. Un défi qu’il a si bien réussi à Sarpsborg. Arrivé en Norvège en fin d’année 2023, en provenance d’Oslo Football Académie de Dakar, son club formateur, le jeune portier a démarré avec la Réserve du club norvégien en 2024.

Grâce à ses performances dans cette catégorie, il a été promu directement en équipe première. Lancé en Eliteserien (première division norvégienne) dès la saison 2025, le futur gardien de l’ASSE est devenu le numéro de l’équipe du coach Even Sel. Il avait bouclé l’exercice avec 29 titularisations en 29 matchs disputés en 30 journées de championnat. Cette année 2026, il compte déjà 10 titularisations en 11 journées.

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Pour être plus précis, Mamour Ndiaye (1,90 m) a manqué seulement 2 matchs, en raison de suspension, depuis son premier match avec Sarpsborg 08 dans l’élite, le 30 mars 2025. C’est donc un véritable dernier rempart qui vient challenger Gautier Larsonneur (1,81 m). D’ailleurs, Ian Cathro le voit déjà comme un numéro 1 bis à l’AS Saint-Etienne.