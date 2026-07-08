Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un phénomène proche de signer  

Pour attirer Killian Corredor cet été, l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes se livrent une bataille serrée. Mais à ce stade des discussions, l’attaquant français aurait déjà une préférence. Et elle ne serait pas en faveur des Verts.

Mercato FC Nantes : Killian Corredor arrive

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Entre le Forez et la Loire, le cœur de Killian Corredor penche pour les Canaris. Courtisé pendant ce mercato estival par l’ASSE et le FC Nantes, l’attaquant de Darmstadt a fait son choix. Les deux clubs de Ligue 2 s’affrontent désormais pour s’attacher ses services.

L’Équipe a révélé ce duel entre les deux formations. Les Verts cherchent un avant-centre pour anticiper le départ probable de Lucas Stassin cet été. Côté nantais, les recruteurs s’activent pour la même raison : remplacer Matthis Abline.

Visant tous deux la montée directe dans l’élite, les deux géants français apprécient le profil de l’ancien Ruthénois. À 25 ans, ce dernier maîtrise parfaitement les rouages de la Ligue 2. Son bilan est solide : 89 matchs, 20 réalisations et 15 passes décisives. L’avant-centre français sort d’une saison à 5 buts et 3 passes décisives en 27 rencontres avec Darmstadt, en deuxième division allemande.

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Le quotidien Ouest-France apporte des nouvelles fraîches sur ce dossier. L’ASSE a dégainé la première en formulant une offre concrète aux dirigeants allemands. Si le montant de cette proposition reste secret, Darmstadt affiche ses exigences. Il faudra débourser au moins 2 millions d’euros pour racheter le contrat de son joueur.

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Toutefois, la décision finale appartient à l’attaquant. Selon la même source, Killian Corredor accorderait une nette préférence au projet de remontée proposé par le FC Nantes. Les Canaris se retrouvent donc en pole position sur ce dossier. La somme réclamée par le club allemand ne constitue pas un obstacle financier pour Nantes.