Mercato ASSE : Une pépite quitte Brest et signe à Sainté

L’ASSE a réussi un grand coup sur le marché, en signant un jeune buteur en provenance de Brest, dans la plus grande discrétion.

Mercato : Lucas Reynaud signe son 1er contrat professionnel à l’ASSE

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Alors que les supporters de l’ASSE sont impatients de l’arrivée du gardien de but Mamour Ndiaye ou encore de l’ailier gauche Thierno Ballo (ailier gauche), c’est plutôt Lucas Reynaud qui a débarqué. Il a signé un premier contrat professionnel, ce mercredi. Il a été recruté au Stade Brestois, où il a évolué avec les U17, puis les U19, depuis l’été 2024.

Le jeune attaquant de 17 ans a signé chez les Verts pour une durée de trois ans. Il s’est ainsi lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’au 30 juin 2029. Lucas Reynaud intègre directement le groupe stéphanois, engagé en National 2, sous les ordres de Sylvain Gibert.

Il se réjouit de sa nouvelle signature : « Je suis très fier de rejoindre l’AS Saint-Étienne, un grand club ambitieux avec des valeurs dans lesquelles je me retrouve. Je suis un joueur déterminé, qui ne lâche rien, et je suis impatient de porter ces couleurs pour lesquelles je suis prêt à tout donner ».

✍️ Jeune attaquant prometteur, Lucas Reynaud (17 ans) rejoint le centre de formation de l’AS Saint-Étienne !



Dans le Forez, il paraphe également son premier contrat professionnel ! Bienvenue… et félicitations ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 8, 2026

Loïc Perrin : « Reynaud va pouvoir répondre à un besoin que nous avions à ce poste »

Pour Loïc Perrin, le transfuge du Stade Brestois est un véritable renfort pour l’équipe B des Verts. « Lucas est un profil que nous observions depuis un moment ! C’est un joueur offensif polyvalent, qui sort de belles saisons et va pouvoir répondre à un besoin que nous avions à ce poste dans le groupe réserve avec lequel il va d’abord poursuivre son développement », a justifié le Directeur sportif de l’ASSE.

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Lucas Reynaud est un serial buteur. La saison dernière, il avait été auteur de 18 buts en 18 rencontres, devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de France en Championnat National U19.