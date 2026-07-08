Mercato OM : Accord, la Roma abdique pour Greenwood ?

Le dossier Mason Greenwood connait un dénouement inattendu. Conscients du choix de l’attaquant de l’OM pour la Turquie, les dirigeants de l’AS Rome se tournent vers une autre cible.

Mercato OM : Greewood en route pour la Turquie, l’AS Rome devancé

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C’est un dénouement qui ne devrait pas plaire à l’AS Rome. Les dirigeants romains ont entamé depuis plusieurs semaines des négociations avec leurs homologues marseillais en vue de recruter Mason Greenwood. Cette opération semblait même bien. L’OM étant contraint de vendre durant ce mercato.

Sauf que les exigences financières des Olympiens sont vite devenus à un obstacle. Ceux-ci réclamaient environ 55 millions d’euros avant de céder Mason Greenwood. Un montant jugé trop élevé par la Roma. Cette dernière ne proposait que 35 millions d’euros pour son transfert. Ce désaccord financier a finalement profité à Fenerbhaçe.

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Les dirigeants stambouliotes ont répondu favorablement aux exigences de l’OM. Ils seraient disposés à aligner les 55 millions d’euros pour Mason Greenwood. Un accord serait déjà conclu entre les deux écuries. Il ne resterait plus que quelques à finaliser.

Rafael Leao en plan B

Face à cette situation, la Louve explore d’autres horizons. Il Messaggero rapporte que le club italien s’intéresserait notamment à Rafael Leao. L’international portugais aurait été proposé par l’AC Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

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Cette opération moins coûteuse serait étudiée de très près par la Roma. Même si pour le moment, rien n’est encore officiel dans ce dossier. Le club entraîné par Gian Piero Gasperini espère toujours mettre la main sur un ailier percutant cet été.