Mercato FC Nantes : Accord bouclé, un milieu en route pour Nantes  

Les dirigeants du FC Nantes sont hyperactifs cet été. Une nouvelle gâchette offensive va débarquer à Nantes dans les prochaines heures.

Mercato FC Nantes : Mathieu Cafaro attendu à Nantes

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Le FC Nantes s’offre un renfort de poids pour la Ligue 2. Après un démarrage timide, le mercato des Canaris s’accélère. Selon Ouest-France, Mathieu Cafaro va quitter libre le Paris FC pour s’engager en Loire-Atlantique. C’est une recrue de choix. Le joueur sait comment retrouver l’élite.

Le club va donc boucler sa quatrième signature estivale après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin. Le Paris FC va libérer le milieu offensif de sa dernière année de contrat. Libre, le joueur de 29 ans va signer à Nantes. Le bail prévoit deux saisons, plus une année optionnelle. Les Canaris réalisent une excellente opération avec cet élément expérimenté, habitué aux joutes de la Ligue 2.

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Cafaro connaît très bien l’antichambre de l’élite. Mieux encore, il possède la recette du succès. Formé au Toulouse FC, l’ancien joueur de l’ASSE compte déjà trois montées à son actif avec Reims en 2018, Saint-Étienne en 2024 et le Paris FC en 2025. Son parcours solide séduit les dirigeants nantais. Le club veut retrouver l’élite à la fin de la campagne à venir.

Avec ses 13 buts en 79 matchs dans ce championnat, Mathieu Cafaro apporte un vécu indispensable. Son profil sera précieux pour affronter une compétition longue et rugueuse. La saison dernière a déçu le milieu offensif. Cafaro a manqué de temps de jeu, ne disputant que dix rencontres de Ligue 1 avec le Paris FC. Cette situation a scellé son envie de partir.

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Un prêt avorté à l’En Avant Guingamp avait déjà agité son hiver. Cette fois, le départ se concrétise. À Nantes, la pression sera forte, mais le projet s’avère idéal pour relancer sa carrière. Capable de jouer sur les ailes ou dans l’axe, il retrouvera un rôle clé et une confiance essentielle. Les Canaris accélèrent enfin leur recrutement. Lucas Perrin apporte de vigueur à la défense. Maxime Dupé sera dans les cages. Cafaro, lui, va assurer l’animation offensive.