Ça chauffe à l’OM : Greenwood aurait fixé son arrivée en Turquie

Mason Greenwood va bientôt quitter l’OM. Les négociations autour de son transfert à Fenerbahçe ont avancé. Au point où une date de son arrivée en Turquie commencer à circuler.

Mercato OM : Greenwood attendu cette semaine à Fenerbahçe

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Le dénouement est proche pour le départ de Mason Greenwood. Surtout que l’Olympique de Marseille, après des semaines d’intenses tractations, est parvenu à ses fins. La direction phocéenne, malgré la pression de la DNCG, a maintenu sa ligne initiale. Elle ne bradera pas son meilleur atout offensif (26 réalisations cette saison).

Les responsables de l’OM ont ainsi repoussé diverses offres insuffisantes, notamment celles de l’AS Rome. Mais c’est finalement la détermination de Fenerbahçe qui a permis de débloquer la situation. Le média turc Fanatik assure qu’un terrain d’entente a été trouvé entre les deux écuries.

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Le club d’Istanbul devrait débourser près de 50 millions d’euros pour Mason Greenwood, avec des modalités de paiement échelonnées. Cette vente imminente permettra à l’OM de renflouer ses caisses. La source ajoute que l’ailier anglais est attendu à Istanbul d’ici la fin de la semaine.

Un contrat de quatre ans à Fenerbahçe

Mason Greenwood aurait déjà accepté la proposition contractuelle de Fenerbhaçe. Le joueur de 24 ans va, excepté un rebondissement de dernière minute, s’engager pour quatre saisons en Turquie. Il devrait percevoir environ 11 millions d’euros par an. Un salaire difficile à refuser pour un joueur de son calibre.

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Une fois son nouveau contrat signé, Mason Greenwood devrait s’envoler pour rejoindre ses nouveaux partenaires en Autriche. Le club stambouliote ayant établi son camp de base dans le pays pour sa préparation estivale.