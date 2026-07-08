ASSE : Un important et grand rendez-vous du peuple vert fixé

À un mois du début de la Ligue 2, les supporters de l’ASSE sont fixés sur un rendez-vous capital pour eux, à l’entame de la saison 2026-2027.

L’ASSE privée d’une partie de ses supporters face à Clermont et Grenoble

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L’ASSE a échoué aux portes de la Ligue 1, à l’issue de la saison dernière. Elle évoluera en Ligue 2 pour la deuxième saison consécutive. L’équipe Stéphanoise démarrera la saison face au promu, le FC Sochaux, au stade Bonal, le samedi 8 août. Elle accueillera ensuite Clermont Foot, le vendredi 14 août, lors de la 2e journée.

Les Verts seront privés d’une bonne partie de leurs supporters à ce rendez-vous. Il s’agit notamment des abonnés des Kops Nord et Sud. Ils sont suspendus par la Ligue de Football Professionnel pour deux matchs au stade Geoffroy-Guichard. Concrètement, les tribunes Jean-Snella et Charles-Paret seront fermées aussi lors de la réception de Grenoble Foot (3e journée), le samedi 22 août.

Les peuple vert au grand complet contre le Montpellier, le 5 septembre

En revanche, le peuple vert sera au grand complet, lors de la venue de Montpellier HSC à Saint-Etienne, le samedi 5 septembre 2026, à l’occasion de la 5e journée du championnat. Il aura purgé sa suspension avant ce rendez-vous dans un Chaudron, qu’on imagine déjà très bouillant.

Le média Peuple-Vert annonce déjà la couleur, près de deux mois avant le retour des supporters dans les Kops à Geoffroy-Guichard.

« L’attente sera donc immense et la frustration accumulée pendant l’été devrait se transformer en une énergie incroyable début septembre prochain. La réception de Montpellier s’annonce comme une immense fête, une libération pour des milliers de fidèles impatients de retrouver leurs places respectives en Jean-Snella et Charles-Paret », écrit le site internet spécialisé.

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La mobilisation sera encore plus grande à Geoffroy-Guichard, si l’équipe d’Ian Cathro a marqué des points au compteurs lors des quatre premières journées.