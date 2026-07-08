Mercato ASSE : Gazidis dégote une signature qui vaut de l’or

Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, a décroché une signature majeure, avant le début de la saison.

Mercato : Casino redevient partenaire majeur de l’ASSE

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Dans la foulée de l’annonce d’une plus grande visibilité de Kelyps Intérim sur les maillots de l’ASSE, le club annonce le retour du groupe Casino, un partenaire historique, pour la saison prochaine. D’après le communiqué du club stéphanois, ce partenaire historique et fondateur de l’AS Saint-Etienne, redevient le partenaire majeur du club pour la saison 2026/2027.

« Ce retour marque une étape importante dans la relation entre Casino et l’ASSE. Il intervient quarante ans après la première apparition du logo Casino sur le maillot des Verts, lors de la saison 1986/1987, et incarne le lien historique entre le club, ses supporters et la marque ligérienne », souligne Kilmer Sports Ventures.

Concrètement, le groupe fondé par Geoffroy-Guichard en 1898 verra son logo figurer sur la face avant des maillots de l’équipe professionnelle masculine. Et pas seulement ! Casino poursuivra aussi son soutien à l’équipe féminine.

Le nouveau maillot de l'ASSE est dévoilé… avec Casino en sponsor principal ! https://t.co/KjenEZtYyB pic.twitter.com/1lWV9TylKS — TL7 (@tl7loire) July 8, 2026

Gazidis : Le retour du logo Casino est le résultat d’une relation passionnelle avec le peuple vert »

Ivan Gazidis, Président de l’AS Saint-Étienne, se félicite du retour du partenaire historique. « Avoir un partenaire historique comme Casino est très rare dans le monde du sport. Voir ce lien, qui existe depuis plus de 90 ans, se renforcer davantage pour la saison à venir, nous rend évidemment très fiers. Le retour du logo Casino sur la face avant de nos maillots est le résultat d’une relation passionnelle avec le peuple vert. Mais s’il ravive pour certains des souvenirs, il incarne surtout une ambition renouvelée et partagée. Ensemble, nous avons encore beaucoup à écrire », a-t-il déclaré.

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Selon Philippe Palazzi, « le renforcement du partenariat avec l’AS Saint-Étienne s’inscrit dans une histoire commune très forte ». Pour directeur général du groupe, « le retour de Casino sur la face avant du maillot est un symbole important pour le club, pour les supporters et pour nos collaborateurs ».