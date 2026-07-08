Mercato ASSE : Le dossier Ndiaye sur le point de se décanter

L’optimisme serait de mise à l’ASSE concernant l’issue du dossier Mamour Ndiaye, alors qu’un prétendu revirement du clan du gardien est évoqué.

Mercato : Un détail contractuel retarde la signature de Mamour Ndiaye

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L’ASSE a entamé sa préparation estivale avec un seul gardien de but professionnel, Gautier Larsonneur. Il est certes accompagné, pour l’instant, par Issiaka Touré de la Réserve (21 ans, 1,94 m), mais le club stéphanois attend la doublure de son capitaine, qui devrait être Mamour Ndiaye.

Kilmer Sports Ventures a trouvé un accord avec son club Sarpsborg 08 en Norvège, contre une indemnité estimée à 1 million d’euros. Le portier de 20 avait également un accord verbal avec la direction stéphanoise. Mais un détail contractuel aurait bloqué la finalisation de l’accord initial avec les représentants du Sénégalais, selon Peuple-Vert.

Les négociations se poursuivent, Saint-Etienne optimiste

Malgré ce revirement de situation, l’Insider Babou le Vert assure que les négociations ne sont pas arrêtées. Elles se poursuivent et pourraient déboucher sur un compromis final, surtout que Mamour Ndiaye tient à rejoindre l’AS Saint-Etienne.

🟢 Malgré un petit accroc contractuel, la direction de l’ASSE reste optimiste pour Mamour Ndiaye.

Les discussions continuent et le club croit en une issue favorable rapide. Le jeune gardien sénégalais veut toujours rejoindre les Verts #ASSE pic.twitter.com/fDrCgUWJBm — Babou Le Vert 💚 (@Babou221Asse) July 8, 2026

En attendant un terrain d’entente entre Huss Fahmy (Directeur des opérations Football) et le clan du dernier rempart de Sarpsborg, Ian Cathro est contraint de patienter. Lui qui espérait l’arrivée rapide d’un portier capable d’apporter de la concurrence à Gautier Larsonneur, pendant la préparation estivale.

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Dans les coulisses, il se murmure que le nouvel entraîneur de l’ASSE voit déjà Mamour Ndiaye comme le gardien numéro 1 bis de son équipe.