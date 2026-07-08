Mercato : Le Stade Rennais déniche un goleador à 25 M€

Des nouvelles fraîches tombent concernant l’avenir de Pablo Pagis. La direction du Stade Rennais n’a pas encore dégainé une offre concrète pour ce buteur.

Mercato Stade Rennais : Rebondissement dans le dossier Pablo Pagis

La suite après cette publicité

Où jouera Pablo Pagis la saison prochaine ? On l’annonçait dans le viseur de l’Olympique de Marseille, du RC Lens ou du Stade Rennais, mais la réalité du mercato est tout autre. L’ailier de Lorient ne fait l’objet d’aucune bataille. Les rumeurs circulent, mais les bureaux lorientais restent désespérément calmes.

En conférence de presse, le directeur sportif du FC Lorient, Laurent Koscielny a d’ailleurs douché les espoirs des recruteurs virtuels en confirmant qu’aucune offre concrète n’était arrivée sur la table. Le jeune talent breton, lié aux Merlus jusqu’en 2027, sort d’une saison XXL où son impact offensif a impressionné tout le monde.

À voir

Mercato ASSE : Gazidis dégote une signature qui vaut de l’or

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Pluie de départs confirmée à Rennes

Le FC Lorient refuse toutefois de fermer la porte. Les dirigeants bretons attendent simplement une proposition sérieuse qui alignerait les intérêts financiers du club et les ambitions sportives du joueur. Pablo Pagis peut partir, mais pas à n’importe quel prix. Malgré ce profil attractif, le téléphone ne sonne pas. La raison de ce coup d’arrêt ? Le montant exorbitant réclamé par le FC Lorient, qui exige 25 millions d’euros pour libérer sa pépite.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour l’arrivée de Mbokazi ?

Mercato : Un top joueur répond cash au Stade Rennais

À voir

Mercato PSG : C’est fait, Campos boucle un nouveau transfert

Cette somme refroidit les courtisans de Ligue 1. Si Lens, Rennes et l’OM apprécient le joueur, aucun de ces clubs ne souhaite formuler d’offre à un tel tarif. Les acheteurs potentiels jouent la montre. Ils espèrent que Lorient baissera ses exigences financières à mesure que les semaines défileront. Ce dossier s’inscrit dans un contexte de grand ménage. Les Merlus s’apprêtent à vivre un été agité, Laurent Koscielny ayant d’ores et déjà annoncé un large renouvellement de l’effectif. Le club veut injecter du sang neuf pour compenser les départs prévus.