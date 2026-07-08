Mercato OL : Lyon annonce du lourd après la Coupe du monde

Le mercato estival de l’OL n’est pas encore bouclé. Le directeur sportif du club annonce d’autres arrivées, après les cinq premières recrues.

Mercato : L’OL s’offre 4 recrues pour 22 M€

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Contraint d’encadrer sa masse salariale, l’OL a réussi à attirer quelques joueurs, qui ne sont pas des noms ronflants. Matthieu Louis-Jean a recruté Mads Bidstrup (milieu de terrain), Julien Duranville (ailier gauche), Mohamed Ouédraogo (arrière latéral gauche) et Kaïl Boudache (ailier droit).

Prêté à Lyon par le PSG, la saison dernière, Noham Kamara (défenseur central) fait également partie des recrues. Le club rhodanien a levé l’option d’achat assortie à son prêt. « Nous voulions être prêts très tôt avec les échéances qui arrivent prochainement », a justifié le dirigeant.

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En effet, Paulo Fonseca avait besoin de renforts le plus tôt possible, relativement à l’entrée en lice des Gones au 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions, le 4 ou 5 août 2026. Selon l’estimation de Transfermarkt, l’Olympique Lyonnais a dépensé près de 22 M€, hors bonus, pour les quatre transferts.

Louis-Jean : « On pas fini notre mercato, on cherche un numéro 9 »

Cependant, le mercato reste toujours ouvert pour les Gones. D’autres recrues sont attendues pour renforcer l’équipe lyonnaise, probablement à l’issue de la Coupe du monde.

« Nous n’avons pas tout à fait fini notre mercato, mais avec le Mondial, le marché est un peu au ralenti. On cherche un numéro 9, ça peut prendre du temps. […]. J’espère qu’assez vite, nous aurons le joueur qu’il nous faut », a déclaré le Directeur sportif de Lyon.

Des départs en vue après la Coupe du monde

Dans le sens des départs, l’OL a transféré Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, contre 33,6 M€, bonus compris. « On voulait faire une vente élevée très tôt (Afonso) pour avoir la possibilité de signer les recrues. C’était la priorité. On y est parvenus. Maintenant, on est plus ou moins flexibles pour le reste. On verra comment le mercato reprendra après la Coupe du monde », a indiqué Louis-Jean.

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Plusieurs joueurs sont potentiellement sur le marché, notamment Tanner Tessmann ou encore Abner Vinicius. Le patron du recrutement à l’Olympique Lyonnais n’a pas dévoilé de noms, mais il assure : « Notre plan est connu, on sait qui va probablement partir ».