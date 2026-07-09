Mercato ASSE : Un départ acté au milieu à Saint-Etienne

Un nouveau départ est officiel à l’ASSE. Le joueur concerné a fait ses adieux au club, mettant ainsi fin aux interrogations sur son retour.

Mercato : Abdoulaye Kante ne reviendra pas à l’ASSE

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Prêté à l’ASSE en février dernier, Abdoulaye Kanté est retourné dans son club d’origine, Middlesbrough. Il aurait pu rester chez les Verts, mais ces derniers sont maintenus en Ligue 2. En effet, l’option d’achat assortie à son contrat était conditionnée par la montée en Ligue 1. Toutefois, Kilmer Sports Ventures avait la possibilité de renégocier son retour définitif.

Finalement, le club ne lèvera pas l’option d’achat, à en croire le message d’adieu du milieu de terrain. Il a annoncé son départ définitif de Saint-Etienne, dans un message posté sur les réseaux sociaux. « Je voulais humblement remercier le peuple vert pour ces six derniers mois. […]. Je ne serai pas parmi vous pour la saison à venir », a-t-il officialisé.

Kanté : « Une fois qu’on a porté le maillot vert, on fait partie de la grande famille verte »

Abdoulaye Kanté est également revenu sur son passage sous le maillot des Verts (février à juin 2026). Il a regretté la montée ratée.

« Nous avons échoué dans notre mission et l’issue a été frustrante pour tout le groupe, pour tout le club. Malgré les vents contraires, j’ai toujours senti beaucoup de ferveur et de soutien. J’ai le sentiment qu’une fois qu’on a porté le maillot vert, même brièvement, même si ce n’était pas dans les meilleurs moments, on fait partie de la grande famille verte. […]. Je vous souhaite le meilleur », a déclaré l’international Espoirs ivoirien.

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Pour rappel, Abdoulaye Kanté a disputé 16 matchs avec l’ASSE, soit 13 en Ligue 2 et 3 en play-offs pour la montée.