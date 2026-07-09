Mercato Stade Rennais : Trois gros transferts déjà bouclés ?  

Des mouvements sont attendus au Stade Rennais cet été. Des départs se précisent et une nouvelle recrue offensive pourrait bientôt suivre.

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Grand ménage en Bretagne. Le Stade Rennais s’active pour remodeler son effectif cet été. La stratégie du coach Franck Haise combine un dégraissage massif et un renforcement ciblé des couloirs. D’après l’insider Jonathan, trois départs de taille se précisent déjà en coulisses notamment dans le secteur défensif.

Alidu Seidu, Lilian Brassier et Anthony Rouault sont mis sur le marché. Si des offres XXL tombent, ils vont plier leurs bagages pour aller ailleurs. De nombreux prétendants se bousculement déjà pour s’offrir les deux premiers cités. Le Toulouse FC est chaud pour accueillir Alidu Seidu cet été. Les Violets craquent pour son profil et pourraient passer à l’attaque dans les prochaines semaines.

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Quant à Lilian Brassier, des clubs de Bundesliga suivent de près sa situation. Cette réorganisation profonde de l’arrière-garde rennaise va libérer de la place. Franck Haise veut ajuster sa rotation. Il souhaite avant tout des profils parfaitement adaptés à ses principes de jeu.

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Outre ces départs, les dirigeants du Stade Rennais avancent déjà leurs pions sur le plan offensif. Après avoir recruté Eliezer Mayenda, les pensionnaires du Roazhon Park cherchaient initialement un renfort pour le côté droit, mais les plans ont changé. Franck Haise exige l’arrivée d’un redoutable ailier gauche.