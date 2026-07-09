Mercato FC Nantes : Un autre phénomène dit oui pour signer  

Des nouvelles fraîches tombent concernant l’arrivée de Mathieu Cafaro au FC Nantes. Le milieu offensif attend le feu vert de ses dirigeants pour poser ses valises sur les bords de l’Erdre.

Mercato FC Nantes : Mathieu Cafaro se rapproche de Nantes

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Le FC Nantes pensait peut-être toucher au but. Mais le dossier Mathieu Cafaro est loin d’être réglé. Alors que son arrivée semblait imminente il y a encore quelques heures, les derniers échos invitent désormais à la prudence.

Depuis quelques heures, plusieurs sources évoquaient un rapprochement concret entre les Canaris et le milieu offensif de 29 ans. Mais les discussions n’ont pas encore abouti. Le transfert reste en suspens.

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Le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, a d’ailleurs tenu à calmer l’emballement autour de cette piste. Il indique que pour ce dossier, rien n’est fait encore. Même son de cloche chez l’insider Emmanuel Merceron. S’il croit au potentiel de cette recrue, il rappelle que le dossier demande encore de la patience.

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Le principal obstacle concerne la situation contractuelle du joueur. Lié au Paris FC jusqu’en juin 2027, Mathieu Cafaro doit d’abord être libéré de sa dernière année de contrat avant de pouvoir rejoindre Nantes. Cette hypothèse existe, mais elle n’a pas encore reçu de validation définitive.

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Les dirigeants nantais restent donc dans l’attente. Si les derniers détails se règlent favorablement, le FC Nantes s’offrira un joueur rompu aux exigences de la Ligue 1 comme de la Ligue 2. Sa qualité technique et ses solides performances constitueraient de sérieux atouts pour renforcer l’animation offensive des Canaris.