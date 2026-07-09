Mondial 2026 : France vs Maroc, le choc des retrouvailles !

Quatre ans après la demi-finale à Doha, le destin remet ça au Gillette Stadium de Boston ce soir à 22H00 heure française. Un quart de finale entre la France et le Maroc, ce n’est jamais un match ordinaire : c’est un combat électrique, une rivalité naissante et deux nations prêtes à tout donner pour une place dans le dernier carré. Si les Bleus ont le costume de favoris, les Lions de l’Atlas sont venus gâcher la fête.

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C’est la grosse ombre au tableau côté tricolore, et les bulletins du staff médical font transpirer Didier Deschamps jusqu’au coup d’envoi. Le patron du milieu, Aurélien Tchouaméni, reste très incertain. Déjà forfait lors du huitième de finale ultra pénible contre le Paraguay (1-0), le Madrilène souffre toujours des adducteurs. Sa présence dans le onze de départ est un immense point d’interrogation. Sans lui, le milieu perd un impact physique certain et une science du placement qui sécurise toute l’arrière-garde.

Les tests passés hier soir à huis clos n’ont pas totalement rassuré le staff, et la décision finale sera prise au tout dernier moment, lors de la causerie d’avant match. Autre alerte chaude : Marcus Thuram est lui aussi en cours d’évaluation par les kinés, sa participation restante suspendue aux derniers tests physiques de la matinée à cause d’une béquille reçue à la cuisse. (Selon L’Equipe)

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Côté marocain, le sélectionneur Mohamed Ouahbi vit le même problème et doit composer avec des corps usés par l’enchaînement des matchs de très haute intensité. Ismael Saibari, le véritable dynamiteur de l’attaque des Lions et meilleur buteur de la sélection dans ce tournoi avec trois réalisations, est très fortement pressenti pour démarrer sur le banc. Touché aux ischio-jambiers dès la 22e minute face au Canada, Saibari a manqué plusieurs entraînements collectifs cette semaine, se contentant de courses légères en marge du groupe.

Le staff ne prendra aucun risque stupide avec sa pépite, sachant qu’une rechute mettrait un terme définitif à sa compétition. C’est Soufiane Rahimi qui devrait prendre les clés devant pour faire sauter le verrou bleu, un profil différent, plus axial, mais ô combien poison dans la surface de réparation. (Selon Sport.fr)

Les clés du match

Tactiquement, on s’attend à un bras de fer d’une grosse intensité rare où le moindre espace concédé se paiera cash. Didier Deschamps va s’appuyer sur son 4-2-3-1 fétiche, mais avec des choix forts qui font jaser dans la presse ce matin. Exit le totem Theo Hernandez au poste de latéral gauche, c’est Lucas Digne qui devrait enchaîner, jugé plus solide défensivement pour bloquer les transitions rapides et fermer son couloir.

La vraie guerre de position va se jouer sur les ailes. Didier Deschamps hésite encore sur le dynamiteur à aligner à gauche : la vitesse folle de Bradley Barcola pour étirer le bloc adverse, mémé si c’est Doué qui est plutôt pressenti pour être titulaire. Face au bloc compact marocain, la créativité de Michael Olise dans le cœur du jeu sera vitale pour servir Kylian Mbappé dans les meilleures conditions et casser les lignes par ses passes laser.

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En face, le Maroc ne va pas regarder la France jouer ou se contenter de défendre bas en attendant l’orage. Les Lions de l’Atlas vont opposer un double pivot très intéressant dans le volume de jeu et la qualité technique : la paire Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui. À seulement 18 ans, Bouaddi impressionne tout le monde par sa maturité technique, son sang-froid et sa capacité rare à orienter le jeu sous pression.

Le plan marocain est limpide : gagner la bataille du milieu de terrain, harceler le porteur français dès la perte du ballon, et utiliser la vista d’Azzedine Ounahi, étincelant contre le Canada avec un doublé, pour lancer les flèches sur les côtés et initier des contre-attaques foudroyantes.

Les duels qui peuvent faire basculer le match

Au-delà des schémas dessinés sur le tableau noir, ce match va se régler sur des combats individuels de titans. Le premier, c’est évidemment le choc des frères ennemis : Achraf Hakimi face à Kylian Mbappé. Les deux parisiens se connaissent par cœur, leurs forces, leurs failles, leurs tics sur le terrain, tout. Hakimi va devoir réaliser le match de sa vie pour cadenasser un Mbappé injouable dans cette compétition, déjà auteur de 7 buts dans cette Coupe du monde et qui chasse le record historique de Lionel Messi. Si Mbappé prend l’espace et peut se retourner, la France respire. Son ami de longue date Achraf Hakimi l’éteint et l’isole, le Maroc peut avoir l’avantage psychologique mais attention tout ne repose pas que sur Kylian Mbappé

L’autre clé, ce sera la gestion de la profondeur par la charnière Upamecano-Saliba. Face à la vivacité de Brahim Diaz et d’El Khannouss qui adorent décrocher pour aspirer les défenseurs centraux hors de leur zone, l’arrière-garde tricolore n’aura pas le droit à la moindre seconde de déconcentration. Le moindre retard de placement se paiera par un face-à-face mortel.

Mike Maignan devra être vocal pour guider sa défense, rassurer son monde sur les coups de pied arrêtés et jouer son rôle de patron de la surface. La France veut s’offrir une troisième demi-finale de Coupe du monde consécutive pour marquer définitivement l’histoire du football moderne.

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