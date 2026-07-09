Mercato OM : Accord conclu pour l’arrivée d’Albert ?  

La direction de l’OM dégote un serial buteur en Italie pour ce mercato estival. Albert est sur la short-list des Marseillais.

Mercato : L’OM fonce sur Albert Gudmundsson

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Marseille veut faire ses emplettes en Serie A. Cet été, l’OM va opérer des changements dans le secteur offensif. Cette situation pousse les recruteurs phocéens à s’intéresser de près au championnat italien pour dénicher des renforts.

Si l’UEFA et la DNCG laissent pour l’instant le club tranquille, l’OM doit vendre. C’est une obligation financière pour éviter de futures sanctions. Plusieurs départs se profilent, à commencer par Mason Greenwood. Courtisé en Arabie Saoudite, par la Roma, par Fenerbahçe ou par l’Atlético de Madrid, l’Anglais pourrait rapporter gros.

D’autres cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri pourraient aussi quitter la barque. Face à ce grand ménage, la direction multiplie les pistes pour renforcer l’équipe. Selon le média La Nazione, Marseille s’intéresse ainsi à Albert Gudmundsson, l’avant-centre islandais de la Fiorentina. Le joueur sort d’une belle saison : 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.

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À 29 ans, cet attaquant a séduit Grégory Lorenzi, et le nouvel entraîneur Bruno Genesio a déjà validé son profil. Polyvalent, capable d’évoluer en second attaquant ou sur une aile, l’Islandais plaît beaucoup à l’état-major olympien. Son prix reste d’ailleurs très abordable, puisque sa valeur marchande dépasse à peine les 12 millions d’euros. Une aubaine financière pour l’OM.

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Mais attention à la concurrence anglaise et italienne. La bataille s’annonce rude pour le buteur aux 46 sélections et 14 buts. L’Atalanta Bergame, Aston Villa et Bournemouth suivent également le joueur de près. Pour le moment, l’Olympique de Marseille observe. Les dirigeants marseillais ont manifesté un intérêt concret, mais sans contacter la Fiorentina, ni formuler d’offre contractuelle au joueur. Le dossier devrait s’accélérer dès que les premiers départs seront actés.