ASSE : KSV accélère le mercato, plusieurs têtes vont tomber

‎L‘ASSE s’apprête à accélérer son mercato avec un vaste chantier orchestré par Kilmer Sports Ventures (KSV). Après un exercice frustrant conclu sans remontée en Ligue 1, les dirigeants veulent remodeler l’effectif en profondeur afin de repartir sur des bases plus solides.

Mercato ASSE : ‎Un grand ménage se prépare dans le Forez

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‎Le mercato stéphanois entre dans une nouvelle phase. Si les arrivées de Jakob Breum et Sohaib Naïr ont déjà lancé les grandes manœuvres, la direction n’entend pas s’arrêter là. Selon les informations de Livefoot, plusieurs joueurs figurent désormais sur une liste de départs potentiels.

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‎Des cadres comme Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Ben Old, Aïmen Moueffek ou encore Pierre Ekwah pourraient changer d’air. Igor Miladinovic et Djylian N’Guessan sont également évoqués parmi les éléments susceptibles de quitter le club, preuve que l’effectif pourrait être profondément remanié.

‎KSV veut rebâtir un effectif plus compétitif

‎Cette stratégie répond à un objectif clair : construire une équipe capable de jouer la montée sans trembler. Après l’échec des barrages face à l’OGC Nice, les dirigeants savent qu’un simple ajustement ne suffira pas. ‎KSV souhaite donner un nouvel élan au projet sportif.

Chaque départ pourrait permettre de financer de nouvelles recrues tout en rééquilibrant un effectif appelé à retrouver davantage de régularité durant toute la saison.

‎Une intersaison décisive pour les Verts

‎Ce vaste renouvellement représente néanmoins un pari. Voir partir plusieurs joueurs importants comporte toujours une part de risque, notamment sur le plan de la cohésion du groupe. ‎Le recrutement devra donc être précis et rapide afin d’éviter que l’AS Saint-Etienne ne perde en qualité avant un championnat de Ligue 2 qui s’annonce particulièrement relevé.

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‎L’ASSE semble avoir choisi la voie du changement plutôt que celle de la continuité. Cette décision peut surprendre, mais elle traduit aussi une volonté de tourner définitivement la page des déceptions récentes. ‎Si les futurs renforts compensent les départs annoncés, le club forézien disposera d’une réelle opportunité de retrouver la Ligue 1.