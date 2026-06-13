Mercato ASSE : La situation d’Abdoulaye Kanté se débloque

‹div class="hb-ad-inner" style="min-height:280px;">

L’ASSE travaille sur son effectif avec Ian Cathro, en attendant la reprise. Le sort d’Abdoulaye Kanté dépend désormais du nouvel entraîneur.

Mercato : Le maintien en Ligue 2 change les plans de l’ASSE

La suite après cette publicité

Restée en Ligue 2, l’ASSE se prépare dans les coulisses pour la saison prochaine. Le nouveau coach des Verts est à la tâche en attendant le début de la reprise des entraînements, le 1er juillet. Il se penche sur les joueurs qu’il va retenir dans l’effectif de la saison dernière, en attendant l’arrivée de potentiels renforts.

Le sort d’Abdoulaye Kanté (21 ans) préoccupe particulière Kilmer Sports Ventures. Il était parti pour rester à Saint-Etienne, si le club était montée en Ligue 1. Les décideurs stéphanois avaient prévu de lever l’option d’achat assorti à son prêt, contre un montant estimé entre 2,5 et 3 millions d’euros. Mais le maintien en Ligue 2 a bouleversé leur plan initial.

KSV veut garder Abdoulaye Kanté, mais Cathro a le dernier

Alors que l’incertitude plane sur l’avenir du milieu défensif prêté par Middlesbrough, Evect annonce qu’une décision a été prise le concernant. L’ASSE aurait décidé de le garder. Toutefois, l’avis d’Ian Cathro reste déterminant.

« Le club devrait rapidement se positionner sur Abdoulaye Kanté, prêté avec option d’achat. La tendance est à la poursuite de l’aventure, mais Ian Cathro aura son mot à dire sur ce dossier avant de le valider définitivement », explique le média spécialisé.

L’Ivoirien comme un crack à Saint-Etienne

Pour rappel, l’International Espoirs Ivoirien (3 sélections) a rejoint l’AS Saint-Etienne en toute fin du mercato d’hiver, le 2 février 2026. Il a été titulaire à 15 reprises lors des 16 matchs disputés, Ligue 2, play-off et barrages confondus.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Malgré la L2, KSV dit non pour ces 4 joueurs

À voir

Mercato : C’est officiel, un premier renfort débarque au PSG

Mercato ASSE : Un dossier épineux sur le bureau de KSV

Il s’était imposé dans l’entrejeu de l’équipe de Philipe Montanier, en l’absence de Mahmoud Jaber et de Florian Tardieu, qui étaient blessés.