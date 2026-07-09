ASSE : La pré-saison débute avec un énorme handicap

‎L’ASSE lance sa campagne de préparation avec un premier rendez-vous qui ne reflétera pas encore le véritable visage de son effectif. Ian Cathro devra composer avec un groupe largement diminué pour cette première sortie estivale face au FC Biel-Bienne.

‎ASSE : Un premier test loin des conditions idéales

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‎À quelques jours de son premier match de préparation, Saint-Étienne est déjà confronté à une difficulté de taille. L’entraîneur Ian Cathro ne pourra pas s’appuyer sur l’ensemble de son groupe pour affronter le FC Biel-Bienne à l’Envol Stadium. Une situation qui réduit considérablement les possibilités du technicien écossais au moment d’effectuer ses premières évaluations.

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‎D’après les informations publiées par En Vert et Contre Tous, neuf joueurs manqueront cette rencontre. Entre blessures, reprises individualisées et retours différés après les compétitions internationales, plusieurs cadres et éléments importants ne sont pas encore prêts à retrouver la compétition. Une donnée qui oblige le staff à revoir ses plans dès le début de la préparation.

‎Une intersaison qui explique ce casse-tête

‎Cette vague d’absences ne résulte pas d’un problème unique. Certains joueurs poursuivent leur rééducation après des pépins physiques, tandis que d’autres suivent un programme spécifique afin d’éviter toute rechute. Le staff médical privilégie la prudence plutôt que de brûler les étapes, même si cela prive momentanément l’équipe de nombreuses solutions.

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‎À cela s’ajoutent les internationaux revenus plus tardivement. Augustine Boakye et Ben Old ont bénéficié de vacances supplémentaires après leur parcours en Coupe du monde avec leurs sélections respectives. Leur retour est programmé dans les prochaines semaines, mais leur absence pour cette première répétition générale était anticipée depuis plusieurs jours.

‎Une opportunité inattendue pour les autres Verts

‎Si cette situation complique la tâche de l’entraîneur, elle ouvre aussi des perspectives à plusieurs joueurs. Les recrues estivales auront davantage de temps de jeu pour démontrer leur valeur, tandis que certains jeunes issus du centre de formation pourront tenter de marquer des points devant leur nouvel entraîneur.

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‎Ce contexte permettra également d’observer les premiers automatismes du collectif. Même avec un effectif incomplet, l’objectif reste de retrouver progressivement du rythme et de construire les bases du projet de jeu avant les rencontres plus exigeantes prévues à la fin du mois de juillet puis le lancement de la Ligue 2.

‎Des débuts mouvementés pour Cathro

‎Cette première rencontre ne doit pas être interprétée comme un véritable révélateur du niveau de l’ASSE. Les matchs amicaux servent avant tout à remettre les organismes en marche, à tester des associations et à intégrer les nouvelles recrues. Le résultat comptera finalement beaucoup moins que les enseignements tirés par Ian Cathro.

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‎En revanche, ce contretemps rappelle combien une préparation estivale peut rapidement être perturbée. Si les retours s’effectuent comme prévu, Saint-Étienne disposera progressivement d’un groupe beaucoup plus compétitif avant le début du championnat. L’essentiel sera donc d’éviter de nouvelles blessures afin d’aborder la reprise de la Ligue 2 avec un effectif enfin au complet.