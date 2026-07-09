Mondial 2026 : Les révélations qui ont séduit en Amérique !

Alors que les projecteurs étaient braqués sur les grandes stars avant le coup d’envoi, la réalité du terrain a dicté sa propre loi. Cette Coupe du monde 2026 met en lumière une nouvelle génération sans complexe, venue bousculer la hiérarchie. Derrière les parcours de plusieurs nations, des révélations éclatantes ont vu leur cote exploser en quelques semaines. Focus sur ces joueurs qui marquent le tournoi de leur empreinte.

Gustavo Puerta, le patron du milieu colombien

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Malgré l’élimination de la Colombie face à la Suisse aux penaltys, les Cafeteros s’imposait comme l’un des collectifs les plus intéressants à suivre dans ce tournoi, elle le devait en partie à son maître à jouer : Gustavo Puerta. Le milieu du Racing Santander en deuxième division espagnol réalise sur les pelouses du Mondial des performances de haute volée. Dans un système colombien basé en 4-3-3 s’appuie sur des transitions rapides et un gros pressing, le jeune milieu de terrain de 23 ans dicte le tempo avec une maturité d’un joueur de 30 ans.

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Ce qui impressionne chez lui, c’est sa capacité à orienter le jeu à haute pression et à haute intensité. Quand le match s’emballe, Puerta pose le ballon, lève la tête et trouve des passes laser qui cassent les lignes. Il ne se contente pas de ratisser des ballons ; il bonifie chaque possession. Sa connexion technique avec Luis Diaz et James Rodriguez apporte une fluidité et un danger permanent pour les défenses adverses. La Colombie a donc trouvé son nouveau guide au milieu de terrain pour plusieurs années encore.

Johan Manzambi, la maturité au service du collectif

Dans un registre tout aussi impressionnant mais dans une configuration tactique différente, Johan Manzambi est en train de marquer les esprits. Véritable révélation de ce tournoi, Le milieu de Fribourg finaliste de l’Europa league apporte une fraîcheur et une verticalité qui faisaient cruellement défaut à son équipe.

La force de Manzambi, c’est son gros volume de jeu et sa capacité à se projeter vers l’avant et on l’a vu notamment contre l’Algérie ou il se joue de Aïssa Mandi avant d’adresser une passe décisive à Embolo cela montre clairement sa capacite à se projeter. Sur le terrain, il joue avec beaucoup de sérénité et de maturité pour ses 20 ans, il fait très souvent le bon choix dans la zone de vérité et à ce niveau là cela fait toute la différence

Au-delà de ses qualités athlétiques, notamment une bonne capacité d’accélération sur les premiers mètres, c’est son volume défensif qui s’avère précieux. Manzambi n’est pas un joueur qui attend le ballon le long de la ligne. Il harcèle, ferme les trajectoires de passe et déclenche des contre-attaques rapides. Un profil différent, plus axial par moments, mais ô combien précieux pour la Nati. Les plus grands clubs européens suivent déjà ses performances de près. Ce qui est certains c’est que Johan Manzambi n’a pas fini de parler de lui

Patrick Berg et Antonio Nusa : La formule de la Norvège

Impossible de parler des révélations de cette Coupe du monde sans faire un focus sur le vent de fraîcheur venu du nord qui souffle sur la Norvège. L’équipe a débarqué dans ce tournoi sous les radars mais a fini par être l’équipe révélation de cette coupe du monde et également avec des joueurs révélations : Patrick Berg et Antonio Nusa. Deux profils radicalement différents, mais très important dans le système tactique mis en place par Ståle Solbakken

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Dans son 4-3-3 Patrick Berg ne pas confondre avec son compère milieu Sander Berge est l’architecte silencieux, la plaque tournante par laquelle transitent les ballons norvégiens il fait clairement le travail de l’ombre. Placé juste devant la défense, il fluidifie le jeu avec une simplicité déroutante. Une touche, deux touches maximums et avoir ce niveau technique en coupe du monde c’est encore plus impressionnant et notamment contre le brésil ou il a rayonné au milieu de terrain. Berg, c’est une science du placement très juste : il est toujours bien placé là pour intercepter un centre en retrait ou pour offrir une solution de soutien. Sa qualité de jeu long permet à la Norvège d’allonger le jeu instantanément et de punir les blocs trop hauts.

Et c’est précisément là que le phénomène Antonio Nusa entre en scène. Si Berg est le cerveau, Nusa apporte l’explosivité. Le jeune ailier réalise un tournoi très solide et des images marquantes comme son but exceptionnel face à la Cote d’ivoire. Dès qu’il touche le ballon sur son côté gauche, il apporte du danger. Nusa possède cette qualité rare : le dribble imprévisible.

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Sa capacité à provoquer le un-contre-un, à repiquer dans l’axe ou à déborder rend les latéraux adverses très vigilants. À seulement 21 ans, le joueur du RB Leipzig a prouvé qu’il avait le niveau pour faire mal à n’importe quelle défense.