Mercato Stade Rennais : Embolo prend une décision forte pour son avenir

‎‎Breel Embolo pose un acte fort pour son départ du Stade Rennais dès ce mercato. L’international suisse a pris une décision importante en confiant désormais sa carrière à Enzo Raiola, un choix qui alimente déjà les interrogations sur son avenir en Bretagne.

‎Mercato Stade Rennais : Un changement qui ne passe pas inaperçu

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‎Selon les informations du journaliste spécialisé Nicolò Schira, Breel Embolo a mis fin à sa collaboration avec son ancien représentant pour rejoindre Enzo Raiola. Ce dernier, neveu de Mino Raiola, figure aujourd’hui parmi les agents les plus influents du football européen. ‎Cette décision intervient alors que l’attaquant dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec la Suisse.

🚨 Excl. – Switzerland National Team and Stade Rennais forward Breel #Embolo has chosen Enzo Raiola as new agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2026

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Auteur d’un but et de deux passes décisives en trois rencontres, il confirme qu’il reste un élément capable de faire basculer un match à tout moment. ‎À ce stade, aucun départ n’est officiellement acté, même si les dernières rumeurs évoquent des envies d’ailleurs pour l’ancien de l’AS Monaco.

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En revanche, un changement d’agent en pleine fenêtre estivale constitue souvent un signal fort dans le football moderne, où les négociations de transferts se préparent plusieurs semaines à l’avance. Si le SRFC n’a annoncé aucune intention de se séparer d’Embolo, cette nouvelle configuration pourrait faciliter d’éventuelles discussions avec des prétendants.