Mercato Stade Rennais : Embolo prend une décision forte pour son avenir

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Breel Embolo pose un acte fort pour son départ du Stade Rennais dès ce mercato. L’international suisse a pris une décision importante en confiant désormais sa carrière à Enzo Raiola, un choix qui alimente déjà les interrogations sur son avenir en Bretagne.
Mercato Stade Rennais : Un changement qui ne passe pas inaperçu
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Selon les informations du journaliste spécialisé Nicolò Schira, Breel Embolo a mis fin à sa collaboration avec son ancien représentant pour rejoindre Enzo Raiola. Ce dernier, neveu de Mino Raiola, figure aujourd’hui parmi les agents les plus influents du football européen. Cette décision intervient alors que l’attaquant dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec la Suisse.
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Auteur d’un but et de deux passes décisives en trois rencontres, il confirme qu’il reste un élément capable de faire basculer un match à tout moment. À ce stade, aucun départ n’est officiellement acté, même si les dernières rumeurs évoquent des envies d’ailleurs pour l’ancien de l’AS Monaco.
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En revanche, un changement d’agent en pleine fenêtre estivale constitue souvent un signal fort dans le football moderne, où les négociations de transferts se préparent plusieurs semaines à l’avance. Si le SRFC n’a annoncé aucune intention de se séparer d’Embolo, cette nouvelle configuration pourrait faciliter d’éventuelles discussions avec des prétendants.