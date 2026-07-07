Comme c’est de coutume dans cette Coupe du monde 2026, il fallait attendre la toute dernière seconde pour voir Mikel Merino éliminer le Portugal de Cristiano Ronaldo. À Arlington, c’est bien l’Espagne qui a battu le Portugal 1-0 dans un huitième de finale de la Coupe du monde 2026 serré. Merino, qui venait d’entrer en jeu, est le buteur qui a décanté la situation à la 90e+1 pour permettre à la Roja de rejoindre les quarts. Cristiano Ronaldo, monument du foot mondial de ces 20 dernières années, lui, quitte la scène mondiale en larmes.

Coupe du monde 2026 : Mikel Merino prend la lumière

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On attendait un match de gala et on l’a eu. Le bras de fer entre l’Espagne et le Portugal a été jusqu’au bout de la nuit sans une seconde d’ennui. 90 minutes de choc intense entre le Portugal qui refusait de plier face à l’Espagne. Roberto Martínez a opté pour la carte de la prudence avec un 4-2-3-1 compact au-dessus duquel trônait Cristiano Ronaldo, seul en pointe. La tactique s’est révélée efficace, mais la détermination de Lamine Yamal et ses coéquipiers a permis de maintenir une certaine hiérarchie dans le football européen, bien que les deux parties se soient rendu coup sur coup jusqu’à l’exploit de Merino.

Un verrou portugais pensé pour user l’Espagne

L’Espagne a fait ce qu’elle sait faire de mieux, à savoir garder le ballon et le faire tourner tout en cherchant la faille. Pedri a mené la danse au milieu de terrain dans un duel savoureux avec le Parisien Vitinha. Lamine Yamal a tenté de faire sauter le cadenas sur son côté avec quelques initiatives personnelles, mais c’était sans compter avec la force du collectif portugais. Diogo Costa, impérial dans ses sorties, n’a pratiquement laissé aucun ballon le surprendre, aidé en cela par sa garde rapprochée de joueurs portugais devenus tous pratiquement des défenseurs.

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La seconde période a suivi le même rythme. Luis de la Fuente a envoyé Ferran Torres à la 75e pour dynamiter le dispositif portugais. De son côté, Roberto Martínez multipliait les changements pour souffler et gratter du temps, comme si sa stratégie de ce soir ciblait l’atteinte de la prolongation dans laquelle il prévoyait sans doute de lâcher les gaz. Mais patatra : la digue a cédé avec cette percée de la défense portugaise par Merino, qui s’est retrouvé seul face à Diogo Costa qui n’avait pratiquement aucune chance de le mettre en échec.

Le coup de poignard de Merino

En effet, à la 90e+1 du match, Ferran Torres a débordé avant d’adresser le centre parfait au point de penalty où a surgi Mikel Merino. L’homme sorti du banc s’érigera en joueur providentiel dans ce match indécis puisque sa frappe ne manque pas de faire trembler le filet. Si l’Espagne exulte, le Portugal, lui, est déjà inconsolable.

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Ce but a une saveur particulière pour l’Espagne et il est clairement un coup dur pour le Portugal. Le champion d’Europe en titre avait laissé sa couronne de la Ligue des nations au Portugal l’année dernière en finale. Eh bien, il vient de laver l’affront à l’occasion de ce Mondial, quitte à condamner à une tristounette fin de carrière internationale un certain Cristiano Ronaldo, qui, durant plus d’une décennie, a fait briller la Liga.

Ronaldo s’en va, l’émotion à fleur de peau

C’est une triste fin de la glorieuse histoire de la carrière de Ronaldo. À bientôt 41 ans, la star portugaise négociait sans doute son dernier match de Coupe du monde, peut-être même son dernier match sous le maillot de la Seleção. Seul en pointe toute la durée du match, il n’a pu gracier d’un de ses éclairs de génie ses compatriotes. C’est en larmes qu’il quittera la pelouse. Une page immense du football portugais se referme sur cette élimination cruelle.

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Et ce revers n’est pas le seul crève-cœur pour Martínez puisqu’il a perdu Nuno Mendes du PSG sur blessure en cours de match. Au regard de l’importance du joueur dans son plan de jeu, sans doute qu’il avait déjà compris que le Portugal s’arrêterait là dans cette compétition.

L’Espagne continue, avec la meilleure défense du tournoi

L’Espagne avance pendant ce temps avec le statut de meilleure défense de la compétition. Depuis le début de cette Coupe du monde 2026, son bloc défensif s’est révélé le plus impressionnant. Un but encaissé au compte-gouttes, une maîtrise du ballon qui étouffe l’adversaire, et désormais des cartouches sur le banc capables de faire la différence quand le match se ferme.

En quarts de finale, vendredi, l’Espagne affrontera le vainqueur de Belgique-États-Unis. Sur ce qu’elle montre, patiente, appliquée, mais létale au bon moment, la bande de De la Fuente fait clairement partie des candidats au titre avec la France. Le Portugal, lui, rentre à la maison avec des regrets et sa plus grande légende en larmes.

Résumé du match Portugal 0-1 Espagne