Mondial 2026 : La Suisse, future tombeuse de l’Argentine ?

Qualifiée pour les quarts de finale du Mondial 2026 pour la première fois depuis 1954 après avoir éliminé la Colombie cette nuit aux tirs au but, la Suisse veut rêver encore plus grand. Pourquoi pas en faisant tomber l’Argentine, qu’elle affrontera au prochain tour ?

Mondial 2026 : Une séance de tirs au but dans l’histoire de la Nati

La suite après cette publicité

Pourtant programmé à 22 h en France, il ne fallait tout de même pas travailler trop tôt ce matin, au risque de manquer la séance de tirs au but entre la Suisse et la Colombie. Dans un match disputé où le spectacle n’aura pas forcément été au rendez-vous, il aura fallu patienter 90 minutes, puis deux prolongations, pour que les deux équipes se départagent.

Lire aussi : Mondial 2026 : Officiel ! Le premier quart de finale est connu

À voir

Mercato OL : Signature exceptionnelle, tout Lyon s’enflamme

Grâce à une gestion impeccable de la rencontre et à un Gregor Kobel plus que jamais éveillé, la Nati l’a finalement emporté aux tirs au but (4-3) face aux Cafeteros. Une performance historique pour la formation de Murat Yakin, qui propulse le pays, pour la première fois depuis 1954, en quarts de finale de la Coupe du monde. De quoi prendre confiance et rêver, sans perdre le nord, de vaincre l’Argentine, son futur adversaire.

La Suisse a tout à fait les armes pour y parvenir

Au prix d’une longue bataille au BC Place de Vancouver, largement acquis à la cause des Colombiens, la Suisse peut mieux voir venir, à commencer par l’Argentine dans quatre jours. Le champion du monde en titre a souffert face à l’Égypte et même avant face au Cap-Vert. Une fragilité qui laisse envisager, au pays à la croix blanche, un possible exploit.

En tout cas, la Nati a les armes pour y parvenir. Un sang-froid impressionnant, un style de jeu efficace, tant offensivement que défensivement, mais surtout un groupe soudé et confiant. Après la rencontre, Denis Zakaria se projetait déjà sur la suite de la compétition : « On ne veut pas s’arrêter là […] C’est extraordinaire d’affronter l’Argentine. On les respecte, mais on veut encore plus écrire l’histoire. »

Lire aussi : Mondial 2026 : Le Maroc, le « Brésil d’Afrique »

À voir

Mercato FC Nantes : C’est fait, un guerrier débarque à Nantes

Même discours pour son coach Murat Yakin : « Le voyage continue, on va affronter les champions en titre, et dans ses deux derniers matchs, l’Argentine a eu quelques moments d’inattention, ce sera un match intéressant. » Breel Embolo ajoutait : « C’est l’un des plus gros matchs que tu peux jouer en Coupe du monde […] C’est une équipe qu’il faut combattre jusqu’à la fin. » La confrontation est lancée.

Deux antécédents en Coupe du monde à la faveur de l’Argentine

Pour mieux analyser cet affrontement, au-delà de toutes ces spéculations, il fallait se pencher sur les antécédents en Coupe du monde entre Suisses et Argentins. Les deux nations se sont affrontées seulement deux fois, lors de deux éditions distinctes et en deux siècles différents. Le bilan est à la faveur de l’Albiceleste : 2 victoires sans le moindre but encaissé.

Le premier match remonte au Mondial 1966. L’Argentine rencontre la Suisse en phase de groupes au stade de Hillsborough de Sheffield, en Angleterre. Les Sud-Américains s’imposent 2-0 avec des buts d’Artime (52e) et d’Onega (79e). L’autre match est bien plus récent. Il date de l’édition 2014, au Brésil. Une nouvelle fois, les partenaires de Messi battent la Suisse en huitièmes de finale, mais seulement 1-0 en prolongation, à la 118e minute, grâce à Ángel Di María.

Lire la suite sur la Coupe du monde :

Mondial 2026 : Pourquoi les fins de match sont-elles si spectaculaires ?

Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo lâche une bombe sur son avenir

À voir

Mercato PSG : Une arrivée à 60 M€ à Paris, la vérité éclate

À cette époque, « la Pulga » était là, tout comme Granit Xhaka, les deux seuls rescapés de ce Mondial. Pour le capitaine suisse flotte encore une envie de revanche, tandis que pour celui argentin, une envie d’étendre son hégémonie. C’est donc l’histoire qui sera au rendez-vous le 12 juillet prochain à l’Arrowhead Stadium de Kansas City. Reste à savoir qui continuera de l’écrire. Sans doute la plus belle plume, à condition d’en avoir encore à la fin de la rencontre.