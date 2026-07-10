Mercato PSG : Trop cher, Luis Enrique dit non à ce phénomène  

Les dirigeants du PSG ont pris leur décision. Le jeune crack, Eli Junior Kroupi n’est plus la priorité des Parisiens à cause de son prix.

Mercato PSG : Eli Junior Kroupi s’éloigne de Paris

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Le PSG s’active sur ce mercato estival, mais un obstacle de taille se dresse. Eli Junior Kroupi plaît aux dirigeants parisiens. Mais le problème est que son club actuel réclame une fortune. Les champions d’Europe refusent de s’aligner sur les exigences de Bournemouth, qui exige 100 millions d’euros pour libérer l’ancien Lorientais.

Le Paris SG doit renforcer son attaque cet été. Les départs de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-In obligent le club à réagir, tandis qu’Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola pourraient eux aussi plier bagage. Pour compenser ces pertes, Luis Enrique a déjà ciblé plusieurs profils techniques. L’entraîneur espagnol apprécie beaucoup Maghnes Akliouche et Yan Diomandé.

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Mais sa priorité reste Eli Junior Kroupi. Le crack français veut signer à Paris. Mais le montant astronomique fixé par Bournemouth bloque totalement les négociations actuelles. Face à ce statu quo financier, les courtisans s’activent. Tottenham suit la situation de près en Premier League, mais c’est surtout le FC Barcelone qui menace les plans parisiens. Selon Fichajes, le club catalan veut jouer les trouble-fêtes.

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Pour les Blaugranas, Eli Junior Kroupi représente l’alternative idéale si la piste menant à Julian Alvarez échoue. Le Barça doit d’abord vendre plusieurs joueurs avant de formuler une offre ultime à l’Atlético de Madrid pour l’attaquant argentin. En cas de refus des Colchoneros, les dirigeants barcelonais se tourneront vers Bournemouth avec une proposition concrète.