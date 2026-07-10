Mercato FC Nantes : Kita déchire une nouvelle offre pour cette star

L’AS Monaco n’a pas abandonné la piste Matthis Abline et a déposé une nouvelle offre sur la table des dirigeants du FC Nantes. Les Kita ont rejeté la proposition.

Mercato FC Nantes : Les Kita recalent encore Monaco

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Waldemar Kita ferme la porte. Monaco insiste, mais le FC Nantes refuse. Le président des Canaris vient de recaler une deuxième offre ferme de l’AS Monaco pour son jeune attaquant, Matthis Abline. Le club de la Principauté, déterminé, a pourtant augmenté sa mise.

Après un premier refus à 15 millions d’euros (plus 5 millions de bonus), les dirigeants monégasques sont revenus à la charge avec une proposition réajustée de 17 millions d’euros fixes, assortie de 3 millions de bonus éventuels. Pour les Kita, le compte n’y est pas. La réponse est tombée, c’est non.

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Le FC Nantes refuse de brader son joyau. Waldemar Kita exige désormais un montant minimum de 30 millions d’euros pour libérer l’ancien Rennais. Cette exigence financière refroidit nettement les ardeurs monégasques, bloquées pour l’instant à 20 millions d’euros au total. Monaco veut recruter, Nantes veut encaisser gros.

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Une telle vente représenterait une bouffée d’oxygène pour les finances du FC Nantes. Cependant, sur le plan purement sportif, le départ de ce talent offensif affaiblirait l’équipe à l’aube d’une nouvelle saison. Une certitude s’impose dans ce dossier : la famille Kita ne fera aucune concession. Pour s’offrir Matthis Abline, Monaco sait désormais ce qu’il lui reste à faire : signer un chèque XXL.