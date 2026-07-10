Mercato PSG : Énorme revirement pour Diogo Costa

Diogo Costa a longtemps été annoncé vers le PSG dès ce mercato d’été. Pourtant, les dernières informations dessinent un scénario bien différent et refroidissent nettement cette piste annoncée avec insistance.

Mercato PSG : Diogo Costa à Paris, une rumeur qui perd soudainement de sa force

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‎Depuis plusieurs jours, le nom de Diogo Costa circule avec insistance autour du Paris Saint-Germain. Le gardien international portugais, auteur de prestations solides avec le FC Porto et la sélection lusitanienne, a été présenté comme une cible crédible du champion d’Europe. Plusieurs échos évoquaient même un transfert estimé à 60 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.

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‎Cette tendance a notamment été alimentée par le journaliste portugais Gary De Jesus, qui déclarait sur RMC : « Il y a des contacts avancés avec le PSG. Il a prolongé en novembre dernier pour faire descendre sa clause libératoire à 60M€. » Une affirmation qui a rapidement fait réagir les supporters parisiens, convaincus que Luis Enrique préparait un nouveau coup sur le marché des transferts.

Des rumeurs éteintes autour de Diogo Costa

‎L’emballement médiatique n’a toutefois pas résisté aux dernières révélations. Au micro de l’After Foot sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato parisien, a fermement démenti cette hypothèse. Selon lui, le dossier n’a jamais réellement existé dans les bureaux du PSG.

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« Diogo Costa au PSG ? Des choses traînent sur les réseaux sociaux, on parle peut-être d’une arrivée du gardien portugais du FC Porto, Diogo Costa, il n’en est absolument rien », a-t-il expliqué. Une prise de parole qui met un sérieux coup d’arrêt aux nombreuses spéculations apparues ces derniers jours et qui change totalement la lecture de ce dossier.

‎Pourquoi Paris ne compte pas bouleverser sa hiérarchie

‎Ce revirement s’explique avant tout par la confiance affichée par les dirigeants parisiens envers leur secteur des gardiens. Contrairement aux rumeurs, le club estime disposer d’un effectif suffisamment solide pour aborder la nouvelle saison sans investir massivement à ce poste.

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‎« Aujourd’hui, le PSG est très content de ses gardiens. Je pense qu’il va rester très honnêtement Lucas Chevalier et Matvey Safonov. Alessandro Longoni vient d’arriver, gardien de 18 ans du Milan AC. Il va se ranger dans cette catégorie de jeunes gardiens sous la coupe de Luis Enrique, mais on ne va pas le voir jouer la saison prochaine », précise Hawkins.

Un mercato où il faut distinguer rumeur et réalité

‎Le marché des transferts est souvent propice aux annonces spectaculaires. Lorsqu’un joueur du calibre de Diogo Costa est cité avec insistance, l’information se propage à une vitesse impressionnante. Pourtant, ce dossier rappelle qu’une rumeur, même largement relayée, ne signifie pas forcément que des négociations sont réellement en cours. À ce stade, les informations de Fabrice Hawkins apparaissent comme les plus solides.

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Elles indiquent que le PSG n’a pas prévu de recruter le portier portugais et préfère poursuivre avec les gardiens déjà présents dans son effectif. Sauf retournement totalement inattendu d’ici la fin du mercato, Diogo Costa devrait donc rester éloigné du Parc des Princes, tandis que le club parisien concentrera ses efforts sur d’autres priorités pour renforcer son équipe.