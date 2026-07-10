ASSE : Ian Cathro s’offre un leader taillé pour la Ligue 2

‎L’ASSE poursuit sa reconstruction avec une idée claire : bâtir un effectif capable de retrouver rapidement l’élite. Au-delà des qualités techniques, Ian Cathro mise aussi sur des joueurs à forte personnalité, et Sohaib Naïr semble incarner parfaitement cette ambition.

‎ASSE : Un défenseur recruté pour bien plus que ses performances

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‎Le mercato de l’AS Saint-Étienne ne se résume pas à une simple addition de talents. Depuis son arrivée sur le banc des Verts, Ian Cathro cherche à façonner un groupe capable de résister aux tempêtes d’une longue saison de Ligue 2. Dans cette optique, le recrutement de Sohaib Naïr prend une dimension particulière.

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‎Le défenseur central de 24 ans, arrivé en provenance de Guingamp après plusieurs mois de suivi, n’est pas un choix de circonstance. Le Franco-Algérien figurait déjà parmi les priorités stéphanoises lors du dernier mercato hivernal, avant que le dossier ne soit repoussé. Cette fois, les dirigeants foréziens ont concrétisé leur projet en lui offrant un contrat de longue durée jusqu’en juin 2030, preuve de la confiance accordée à son potentiel.

‎Une personnalité qui colle parfaitement au projet de Cathro

‎Dans un vestiaire profondément renouvelé, l’expérience ne se mesure pas uniquement au nombre de saisons disputées. Le caractère, la capacité à parler au groupe et à maintenir l’exigence au quotidien deviennent des qualités tout aussi précieuses. C’est précisément ce qui a convaincu le staff stéphanois. ‎Le journaliste Antoine Piras, interrogé par Peuple Vert et Ouest-France, dresse un portrait particulièrement élogieux du défenseur :

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« Dans le groupe, il n’a pas hésité à recadrer ses partenaires lors des périodes difficiles. Selon moi, il a le niveau pour être parmi des candidats à la montée. Je le pense capable de s’imposer à Saint-Étienne même s’il lui reste à gommer ses petites erreurs. » Ces mots illustrent parfaitement pourquoi l’ASSE voit en lui bien davantage qu’un simple renfort défensif.

‎Un futur patron pour accompagner les ambitions des Verts

‎La Ligue 2 est un championnat où la solidité mentale fait souvent la différence. Les équipes qui décrochent la montée sont généralement celles qui possèdent des cadres capables de maintenir le cap lorsque les résultats deviennent moins favorables. Ian Cathro semble avoir pleinement intégré cette réalité.

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‎Si Sohaib Naïr confirme les attentes placées en lui, il pourrait rapidement devenir l’un des relais privilégiés de son entraîneur sur le terrain comme dans le vestiaire. Son autorité naturelle, associée à ses qualités défensives, peut offrir davantage de stabilité à une équipe qui devra retrouver de la régularité pour jouer les premiers rôles.

Un pari cohérent pour retrouver la Ligue 1

‎Ce recrutement traduit une stratégie plus réfléchie qu’il n’y paraît. L’ASSE ne cherche pas seulement à renforcer sa défense ; le club souhaite reconstruire une identité collective après une saison compliquée. Miser sur des joueurs capables d’assumer des responsabilités est souvent un facteur déterminant dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2. ‎Sohaib Naïr n’a pas encore tout prouvé sous le maillot stéphanois et devra confirmer les espoirs placés en lui.

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Les petites erreurs évoquées par Antoine Piras devront être corrigées. En revanche, sa maturité, son leadership et sa capacité à entraîner un groupe constituent des atouts rares à seulement 24 ans. Si ces qualités se traduisent rapidement sur le terrain, Ian Cathro pourrait bien avoir trouvé l’un des piliers de son nouveau projet, un joueur capable d’incarner l’ambition des Verts de retrouver la Ligue 1.