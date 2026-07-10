Mercato OM : Grosse tension autour d’un départ XXL en suspens

‎L’OM aborde un mercato estival sous haute pression, avec une priorité claire : alléger une masse salariale devenue trop lourde pour les finances du club. Mais en coulisses, le dossier de Pierre-Emile Höjbjerg prend une tournure plus délicate que prévu et révèle les difficultés auxquelles Marseille est confronté.

‎Mercato OM : Höjbjerg, le casse-tête qui agite les bureaux marseillais

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‎L’Olympique de Marseille n’a plus vraiment le luxe d’attendre. Dès son arrivée à la présidence, Stéphane Richard a fixé le cap en faisant de la réduction des dépenses salariales l’un des grands chantiers de l’été. Une orientation qui place naturellement plusieurs cadres sous les projecteurs, notamment ceux qui perçoivent les rémunérations les plus élevées de l’effectif.

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‎Pierre-Emile Höjbjerg figure aujourd’hui en tête de cette liste. Pourtant, malgré ce contexte favorable à un transfert, son avenir reste particulièrement flou. Selon les informations dévoilées par Florent Germain, journaliste de RMC, lors de l’émission After Foot, les discussions autour de son départ seraient loin d’être sereines, alimentant une certaine crispation au sein du club.

‎Quand les intérêts divergent

‎La situation résulte d’un rapport de force devenu classique durant les périodes de mercato. Les clubs acheteurs savent que Marseille doit vendre, tandis que certains joueurs disposent encore d’un contrat solide qui leur permet de choisir leur prochaine destination avec prudence. ‎Florent Germain résume ainsi le climat actuel :

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« Il va falloir des grosses ventes avec ce souci qui est très clair et habituel dans le monde du football, c’est que les clubs adverses savent que Marseille est en difficulté. Les joueurs savent qu’ils ont le couteau sous la gorge. Donc on a des scènes où il y a certains joueurs qui ne se pressent pas de partir, qui se sentent en position de force. Il y a eu des tensions avec Höjbjerg parce que lui veut un top club italien alors que la seule offre pour le moment en Italie c’est l’Atalanta Bergame. Il n’est pas chaud. »

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‎Autrement dit, le milieu danois ne souhaite pas quitter Marseille à n’importe quel prix. Son ambition de rejoindre une formation italienne plus prestigieuse ralentit considérablement les négociations.

‎Une vente devenue presque incontournable

‎Ce dossier dépasse désormais le simple cas Höjbjerg. L’OM doit générer des recettes importantes avant la fin du mercato afin de retrouver une marge de manœuvre financière. Plusieurs joueurs à forte valeur marchande pourraient ainsi être concernés par un départ dans les prochaines semaines. ‎Dans l’After Foot, Daniel Riolo n’a laissé planer aucun doute sur la stratégie marseillaise :

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« Il y a une seule vérité, tout le monde est à vendre. Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre. Il n’y a pas un joueur, mais pas un qui sera retenu. D’ici fin août, trois doivent absolument partir. Ceux qui ont les plus grosses valeurs marchandes, vous pouvez être sûrs que ça va partir. Donc on a Greenwood, Balerdi, Medina, Weah et Timber. Là, tu peux gratter de l’oseille. »

Un bras de fer à gérer avec finesse

‎L’OM se retrouve dans une position inconfortable. Le club doit vendre, mais il ne peut pas donner le sentiment d’être contraint, au risque de voir les acheteurs négocier les prix à la baisse. Dans le même temps, les joueurs concernés savent qu’ils disposent d’un véritable pouvoir lorsqu’ils refusent une destination qui ne correspond pas à leurs ambitions. ‎Le cas Pierre-Emile Höjbjerg illustre parfaitement cette réalité du mercato moderne.

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Tant que le milieu danois n’obtiendra pas une offre répondant à ses attentes, le dossier risque de s’enliser. Pour Marseille, chaque semaine qui passe accroît la pression financière. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives, avec un équilibre délicat à trouver entre les exigences économiques du club et les aspirations sportives de ses cadres.