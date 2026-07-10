Mercato PSG : 40M€, grosse désillusion pour un attaquant !

Comme l’été dernier, le dossier Randal Kolo Muani commence à s’enliser au PSG. Alors qu’un accord semblait poindre à l’horizon avec la Juventus Turin, le club de la capitale va encore devoir patienter avant d’être fixé sur l’avenir d’un joueur, dont Luis Enrique ne veut pas dans son effectif.

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Pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant Randal Kolo Muani cherche désespérément un nouveau point de chute pour la saison prochaine. De retour d’un prêt non concluant à Tottenham, l’international français sait qu’il n’a aucun avenir au PSG, malgré son contrat courant jusqu’en juin 2028.

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Depuis plusieurs semaines, il a déjà donné son accord à la Juve, où il a passé six mois convaincants durant la deuxième partie de la saison 2024-2025, pour un transfert à Turin cet été. Mais il fallait un terrain d’entente entre les deux clubs avant de finaliser le deal. Comme l’été passé, les discussions perdurent et les dirigeants parisiens et italiens ne parviennent pas à trouver d’accord.

D’après des sources proches du dossier, le Paris Saint-Germain exigerait un prêt payant avec une obligation d’achat fixé à environ 50 millions d’euros. De son côté, la Vieille Dame proposerait plutôt un prêt payant de 8 millions d’euros assorti d’une option d’achat d’environ 30 millions d’euros qui deviendrait obligatoire en cas de qualification européenne des Bianconeri la saison prochaine. Face à cette situation, la Juventus Turin pourrait se trouver vers d’autres solutions pour renforcer son secteur offensif cet été.

« Je ne me concentrerai pas uniquement sur lui »

D’après La Gazzetta dello Sport, les pourparlers continuent de traîner entre Luis Campos et son homologue de la Juventus Turin. Le prix réclamé par le conseiller sportif du PSG serait jugé trop élevé par Giovanni Carnevali, le nouveau patron de la Juventus. Dans une interview accordée à Sky Sport, le dirigeant italien a d’ailleurs avoué que si les choses ne bougent pas, il était prêt à envisager d’autres options au détriment de Randal Kolo Muani.

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« Le prix demandé n’a pas été revu à la baisse et nous n’avons pas augmenté notre offre. Je ne me concentrerai pas uniquement sur lui. La porte reste ouverte pour Vlahovic et Sorloth », a déclaré Giovanni Carnevali. Toujours selon La Gazzetta, Tottenham reste à l’affût.

« Malgré tout, la motivation du joueur reste intacte. Il peut jouer un rôle important, mais il ne sera pas l’élément décisif, comme il y a un an. Et comme il y a un an, Kolo Muani va bientôt se mettre à l’affût d’un nouveau club.

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