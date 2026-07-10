Alerte Mercato : Ce crack rêve du PSG et le clame fort !

‎Le PSG peut se frotter les mains et pourra compter sur l’un de ses jeunes talents à l’avenir. Prêté pour poursuivre sa progression, Gabriel Moscardo n’a pas caché son objectif et a adressé un message fort à Luis Campos lors de sa présentation officielle.

‎Mercato PSG : Moscardo en prêt en Espagne, la tête à Paris

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‎Le nouveau chapitre de Gabriel Moscardo s’écrira en Espagne. Après une première expérience au Portugal sous les couleurs de Braga, le milieu de terrain brésilien va désormais défendre celles de l’Espanyol Barcelone, où il évoluera cette saison sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Un détail qui en dit long : le PSG n’a pas renoncé à son jeune joueur et entend toujours suivre sa progression.

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‎Lors de sa présentation officielle, le Brésilien n’a d’ailleurs laissé planer aucun doute sur ses ambitions. Il a lancé un message fort à son club propriétaire : « Mon rêve est de jouer au PSG ». Avant de préciser : « Pour l’instant, je me consacre à 100 % à l’Espanyol. Je suis convaincu que je sais jouer comme je le faisais à Corinthians, avec joie et personnalité. J’aurai l’occasion de le prouver chaque semaine ».

‎Une saison décisive pour convaincre Luis Campos

‎À seulement quelques mois d’une nouvelle étape de sa carrière, Moscardo sait que son avenir dépendra avant tout de ses performances. Son objectif est clair : retrouver son meilleur niveau afin de convaincre les dirigeants parisiens qu’il mérite enfin une place dans l’effectif. ‎Le Brésilien en est parfaitement conscient.

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« Je pense que c’est ainsi que je pourrai revenir au PSG, même si pour l’instant je n’y pense pas beaucoup ; je pense seulement à apporter de la joie à l’Espanyol et à ses supporters », a-t-il expliqué. Derrière cette prudence se cache une véritable feuille de route : réussir en Liga pour espérer intégrer le projet parisien dans les prochains mois.

‎L’Espanyol pourrait aussi rebattre les cartes

‎Même si son rêve porte le nom du PSG, Gabriel Moscardo refuse de fermer la porte à un autre scénario. Il découvre un nouvel environnement et apprécie déjà son adaptation en Catalogne. Le football réserve souvent des rebondissements, et le milieu brésilien préfère garder toutes les possibilités ouvertes.

‎Il l’a reconnu avec franchise : « J’espère être heureux ici. (…) Au Brésil, on dit toujours « ne dis jamais jamais ». On ne connaît pas l’avenir. » Avant d’ajouter : « Si l’occasion se présente, on pourra en discuter ; c’est trop tôt, mais ce serait bien. » Un discours équilibré qui montre son attachement au Paris SG tout en respectant pleinement son nouveau club.

Paris garde une carte prometteuse

‎Le choix du Paris SG de prêter une nouvelle fois Gabriel Moscardo sans inclure d’option d’achat traduit une réelle confiance dans son potentiel. Le club de la capitale préfère lui offrir du temps de jeu plutôt que de brûler les étapes, une stratégie devenue fréquente avec les jeunes joueurs à fort potentiel. ‎De son côté, Moscardo envoie un signal fort à Luis Campos.

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En affirmant publiquement que son rêve est de jouer au PSG, il rappelle que son ambition reste intacte malgré les prêts successifs. Si le Brésilien réalise une saison convaincante à l’Espanyol Barcelone, Paris pourrait bien récupérer un milieu de terrain arrivé à maturité. Pour le PSG, ce prêt ressemble moins à un éloignement qu’à un investissement sur l’avenir.