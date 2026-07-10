Mercato Stade Rennais : C’est OK pour l’arrivée de ce redoutable roc

Le Stade Rennais accélère. Après plusieurs jours de négociations, le club breton serait désormais tout proche de boucler l’arrivée de Charlie Cresswell. Les discussions avec Toulouse avanceraient dans le bon sens.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Charlie Cresswell !

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Le Stade Rennais touche enfin au but. Pour verrouiller sa défense centrale cet été, les Bretons ont ciblé leur priorité : Charlie Cresswell. Un accord contractuel lie déjà le joueur anglais au club Rouge et Noir. Reste désormais à convaincre Toulouse, l’actuel propriétaire du défenseur.

Les négociations financières s’accélèrent. Récemment, une première offre rennaise a atterri sur le bureau des dirigeants toulousains. Le montant initial a essuyé un refus, le TFC exigeant fermement 25 millions d’euros pour libérer son talent de 23 ans.

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Le contact n’est pas rompu pour autant. Au contraire, les discussions progressent de jour en jour. Si aucun terrain d’entente définitif n’est encore validé, les échanges récents restent positifs. L’optimisme grandit dans les deux camps.

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Selon des indiscrétions partagées sur les réseaux sociaux, notamment par le compte X @jonathan35001, les positions se rapprochent à grands pas. Une issue favorable pourrait d’ailleurs se concrétiser d’ici les prochains jours. Les dirigeants du Stade Rennais ont déjà bouclé la signature de plusieurs recrues depuis l’ouverture de ce mercato estival.