Mercato OM : Marseille fixé pour cette révélation du Mondial

‎L’OM suit avec attention les opportunités offertes par le mercato estival, mais la situation de Haissem Hassan semble désormais se préciser. Éblouissant pendant la Coupe du monde 2026, l’ailier franco-égyptien attire une multitude de prétendants, ce qui fixe déjà les conditions d’un éventuel transfert.

‎Mercato OM : Haissem Hassan une piste à exploiter pour Marseille

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‎Une compétition internationale peut bouleverser une carrière en quelques jours. Haissem Hassan en offre une nouvelle démonstration. Auteur d’une prestation très remarquée face à l’Argentine, l’ancien international français chez les jeunes a profité de cette exposition mondiale pour faire grimper sa cote à une vitesse impressionnante.

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‎Le joueur d’Oviedo, dont la saison en club avait pourtant laissé un sentiment mitigé, a soudainement changé de statut. Selon les informations de la Cadena COPE, plusieurs formations se sont rapidement manifestées après son huitième de finale. Des propositions concrètes auraient même déjà été transmises aux dirigeants espagnols, preuve que son talent n’est plus un secret pour les recruteurs européens.

‎Une bataille qui complique les plans de Marseille

‎Pour l’OM, cette montée en puissance n’est pas une excellente nouvelle. Un joueur qui explose dans une Coupe du monde voit presque toujours sa valeur augmenter, et les clubs les plus fortunés n’hésitent généralement pas à entrer dans la course. D’après la Cadena COPE, le Celtic fait partie des équipes déjà passées à l’action, tandis que plusieurs clubs anglais surveillent également le dossier avec insistance.

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Une première proposition écossaise aurait été repoussée. Oviedo ne souhaite pas négocier à bas prix et réclame le montant de la clause libératoire fixée à 12 millions d’euros, une somme qui pourrait refroidir plusieurs prétendants, y compris Marseille si le club phocéen, en pleine crise financière, venait à s’intéresser au joueur.

‎Le mercato pourrait rapidement s’accélérer

‎Les prochains jours s’annoncent déterminants. Oviedo sait que la visibilité offerte par la Coupe du monde représente une occasion idéale pour réaliser une importante plus-value sur un joueur recruté il y a seulement deux ans. ‎Un autre élément renforce encore la position du club espagnol. Comme le révèle La Voz de Asturias, Haissem Hassan souhaiterait franchir un nouveau cap dès cet été.

De son côté, Villarreal récupérerait également une partie de la plus-value réalisée grâce à une clause négociée lors du précédent transfert. Tous les voyants semblent donc réunis pour qu’un départ se concrétise rapidement si un club accepte les exigences financières fixées par Oviedo.

‎Un dossier séduisant mais de plus en plus difficile

‎Le profil de Haissem Hassan possède de nombreux atouts. Rapide, percutant et capable de déséquilibrer une défense sur un simple changement de rythme, il correspond au type d’ailier recherché par de nombreux clubs européens. Son parcours montre aussi qu’il sait rebondir malgré des saisons parfois irrégulières. ‎Pour l’OM, cette évolution constitue surtout un indicateur clair.

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Plus le Mondial avance, plus la concurrence augmente et plus les enchères risquent de grimper. Marseille devra donc décider rapidement s’il souhaite réellement investir sur ce dossier ou privilégier des pistes financièrement plus accessibles. Une chose paraît désormais certaine : la révélation égyptienne ne restera probablement pas longtemps à Oviedo, et son avenir devrait s’écrire dans un championnat plus prestigieux.