La Coupe du Monde 2026 en Amérique révèle des talents et un joueur du PSG s’est particulièrement fait remarquer contre la France en quart de finale ce jeudi soir.

Un cadre du PSG provoque un coup de foudre monumental

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Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan pour environ 70 millions d’euros, Achraf Hakimi s’est tout de suite imposé au sein de l’équipe du PSG. Et depuis l’avènement de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale française, l’international marocain est carrément entré dans une autre dimension. Intraitable à son poste, le défenseur formé au Real Madrid est aujourd’hui comme le meilleur latéral droit du monde.

Et ses dernières performances à la Coupe du Monde en Amérique ont fini par convaincre les plus susceptibles. Subjugué par le match d’Achraf Hakimi face à l’équipe de France en quart de finale du Mondial, Christophe Dugarry, champion du monde 98, n’a pas manqué de déclarer sa flamme au capitaine des Lions de l’Atlas. Sur les ondes de RMC Sport, le consultant sportif a présenté le vice-capitaine du Paris Saint-Germain comme un « joueur top mondial ».

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Pour Dugarry, « Achraf Hakimi est le Maroc. Il représente tellement. C’est l’ordinateur de cette équipe. Quand Achraf Hakimi est bon, le Maroc est bon ». Grand artisan du doublé historique du PSG en Ligue des Champions, le natif de Madrid est tout simplement « le meilleur latéral droit du monde », selon l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux et de l’équipe de France.

Impressionné par la personnalité du joueur de 27 ans sur le terrain, Dugarry « trouve qu’il amène une espèce de variante avec son intelligence de déplacement. Il est très juste, il est très sur dans le jeu ». Selon les statistiques d’Opta, Achraf Hakimi s’impose comme le défenseur qui a créé le plus d’occasion à la Coupe du monde 2026. Le numéro 2 du PSG a créé 15 occasions, soit le meilleur total parmi les défenseurs du tournoi de cet été.

Le partenaire de Marquinhos devient également le défenseur africain ayant créé le plus d’occasions sur une seule édition de la Coupe du monde depuis que ces statistiques sont enregistrées. Il devance le Portugais et son coéquipier du PSG, Nuno Mendes (11) et l’Uruguayen Maxi Araujo (10).

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Le Paris Saint-Germain peut donc se réjouir d’avoir dans ses rangs un tel joueur et de pouvoir compter sur lui jusqu’en juin 2029, date d’expiration de son contrat.