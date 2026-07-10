Mercato OM : Deal bouclé pour l’arrivée de Morita à Marseille ?  

La direction de l’OM craque pour Hidemasa Morita, l’ancien maître à jouer du Sporting CP. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato : L’OM lorgne Hidemasa Morita

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Le rêve anglais s’éloigne. En revanche, la Ligue 1 ouvre grand ses portes à Hidemasa Morita. Le milieu japonais du Sporting CP attire désormais plusieurs cadors français. L’OM, Lyon et l’AS Monaco sont chauds pour l’amener en Ligue 1.

À 31 ans, Hidemasa Morita sort d’une saison solide sous les couleurs du Sporting CP. Véritable patron de l’entrejeu lisboète, l’international japonais a disputé 50 rencontres toutes compétitions confondues. Il y a inscrit un but et délivré cinq passes décisives.

Pendant de longs mois, son avenir semblait s’écrire en Premier League. Leeds United travaillait sur son arrivée depuis 2025. Les discussions avançaient autour d’un contrat de deux ans, à condition que le club assure son maintien dans l’élite anglaise. Mais l’accord n’a plus été bouclé, selon A Bola.

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Alors, la France est devenue sa destination la plus probable. D’après le journaliste japonais Kazu Kakiuchi, Marseille, l’OL et l’AS Monaco ont tous affiché un intérêt concret pour le milieu de terrain, fort de ses 40 sélections avec le Japon.

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À Lyon, Paulo Fonseca apprécierait son profil. L’entraîneur portugais cherche un joueur capable d’animer son milieu grâce à son expérience et à sa lecture du jeu. Marseille suit également le dossier avec attention. Le club phocéen prépare le départ de Pierre-Emile Højbjerg et voit en Morita une solution fiable, expérimentée et surtout moins coûteuse.

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Libre depuis le 30 juin 2026, Hidemasa Morita représente une opportunité pour les clubs français. Aucun frais de transfert à payer, un vécu européen important et une expérience internationale reconnue : difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Alors que son entourage répétait encore récemment que sa priorité restait la Premier League, les circonstances ont changé. Aujourd’hui, la Ligue 1 apparaît comme l’option la plus sérieuse.