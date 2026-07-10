Mercato ASSE : C’est officiel pour Aboubaka Soumahoro

Laissé libre par l’ASSE à l’issue de son prêt, Aboubaka Soumahoro a rebondi en Espagne. Il est prêté à nouveau, cette fois en D2 en Espagne.

Mercato : Aboubaka Soumahoro ne reviendra pas à l’ASSE

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Prêté à l’ASSE lors de la deuxième moitié de la saison dernière, Aboubaka Soumahoro est retourné à Hambourg SV, son club d’origine. Son prêt d’une demi-saison chez les Verts était pourtant assorti d’une option d’achat.

En effet, le défenseur central n’a pas joué la moindre minute en 13 journées de championnat et lors des trois matchs de play-off, en quatre mois passés à Saint-Etienne (2 février à fin mai 2026).

Il n’était évidemment pas parmi les premiers choix de Philippe Montanier, le successeur d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois.

Malgré le départ de Montanier et l’arrivée d’Ian Cathro au poste d’entraîneur, Aboubaka Soumahoro ne reviendra pas à l’ASSE. Kilmer Sports Ventures a décidé de ne pas lever l’option d’achat accompagnant à son prêt.

Aboubaka Soumahoro prêté au RCD Majorque

Le joueur de 21 ans ne jouera pas non plus avec Hambourg, club auquel il est lié jusqu’à fin juin 2029. Il est reparti en prêt pour la saison 2026-2027, cette fois au Real Club Deportivo Mallorca. Le club relégué en Liga 2 à l’issue de la saison dernière a annoncé sa signature officielle, ce vendredi.

Les primeres paraules d'Aboubaka Soumahoro com a jugador del @RCD_Mallorca



Estic molt content per aquesta oportunitat. Donaré el millor de mi. Tenc moltes ganes de començar



El meu objectiu aquí és molt clar, ajudar a l'equip en tot el possible per aconseguir l'ascens pic.twitter.com/z73MXUuu2v — 21Mallorca (@testimmallorca) July 10, 2026

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Après donc les championnats de France et d’Allemagne, le Franco-Ivoirien va découvrir le championnat espagnol. Son défi ? Faire décoller sa carrière qui stagne depuis son départ du Paris FC, son club formateur, en février 2025.