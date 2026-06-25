Mercato ASSE : Naïr arrive, un départ en défense enclenché

L’arrivée de Sohaib Naïr à l’ASSE ouvre automatiquement la porte au départ d’un ou de deux déefnseurs centraux.

ASSE : L’arrivée de Sohaib Naïr active un départ en défense centrale

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Sohaib Naïr arrive en renfort à l’ASSE, en provenance de l’EA Guingamp. Un accord total a été trouvé entre les deux clubs selon Le Télégramme. Il est attendu à Saint-Etienne pour s’engager officiellement avec les Verts. Il devrait être, sauf retournement extraordinaire, la première recrue estivale du club stéphanois.

Cependant, l’arrivée du défenseur central dans le Forez déclenche le départ d’un joueur au même poste, car il y a un engorgement. L’AS Saint-Etienne compte cinq arrières centraux dans son effectif actuel. Mickaël Nadé, Julien Le Cardinal, Maxime Bernauer, Chico Lamba et Kevin Pedro. Le dernier avait même été repositionné comme arrière latéral droit.

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Prêté par Hambourg SV au club de Ligue 2, en février dernier, Aboubaka Soumahoro (21 ans) était m^me le 6e arrière central. Il n’a pas joué la moindre minute, à cause de la forte concurrence. Le défenseur formé au PSG est retourné en Bundesliga, alors que son prêt était assorti d’une option d’achat.

Mercato : Mickaël Nadé vers la porte de sortie ?

Un arrière central au moins devrait quitter l’équipe de l’ASSE cet été. La tendance penche vers Mickaël Nadé (27 ans). Après 12 ans dans son club formateur, marqués par des hauts et des bas, il devrait quitter les Verts.

Formé à Saint-Etienne (entre 2014 et 2020), puis lancé en Ligue 1 lors de la saison 2021-2022, il a vécu la descente en 2022, la remontée en 2024, puis encore la relégation en Ligue 2 en 2025. La saison dernière, il a été le joueur le plus utilisé. Il a disputé les 34 journées de championnat et a été titulaire à 33 reprises. Le natif de Sarcelles avait aussi disputé 2 matchs en play-off.

En plus de la fatigue physique qu’il peut naturellement ressentir, il semble fatigué mentalement. En raison de la montée en Ligue 1 ratée, Mickaël Nadé est plus proche de la porte de sortie que d’une quatrième saison en Ligue 2 en cinq ans.

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